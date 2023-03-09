Эксклюзив 09 марта 2023, 13:59 «Простите». Суд приговорил жительницу Уфы, насмерть сбившую женщину с ребенком Видео «360»: суд в Уфе приговорил сбившую мать с ребенком девушку к трем годам колонии

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Кировский районный суд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении двушку, сбившую насмерть женщину с ребенком на пешеходном переходе. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

Дарью Сорокину обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщили в пресс-службе суда. В итоге обвиняемую признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права садиться за руль на два года. Исполнение наказания отсрочили до момента, когда ее годовалый сын достигнет 14-летнего возраста.

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«Я не хотела этого делать, я никогда не хотела убивать людей. Я очень прошу прощения за такую потерю, мне до сих пор очень сложно все это вспоминать. Наверное, никогда не смогу нормально с этим жить. Простите», — обратилась осужденная к вдовцу погибшей.

Смертельное ДТП случилось в июле 2022 года, напомнили «Известия». Водитель Nissan Juke сбила женщину с ребенком, отчего те погибли на месте.

Тогда же в Башкирии столкнулись Ford Transit и КамАЗ. В результате аварии скончались пять человек.