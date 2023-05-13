Общество 13 мая 2023, 19:33 Постройке частных домов прописали экспертизу. Она ударит по кошельку, но убережет от проблем Адвокат Шевцова: экспертиза проекта постройки частного дома спасет владельца от проблем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обязательную строительную документацию для возведения частного жилья, в том числе домов, которые владельцы земли строят самостоятельно, предложили ввести в России. С инициативой выступил Российский союз строителей. Кроме сбора бумаг, авторы предложили ввести независимую экспертизу самого проекта и надзор за строительством дома. За каждую из услуг будущему владельцу жилья придется платить экспертам.

Бумаги для дома

Об инициативе Российского союза строителей сообщили «Известия». Председатель комитета организации Константин Пороцкий отметил, что мера направлена на привлечение профессионалов на рынок возведения индивидуального жилья, гарантий безопасности и упрощения получения ипотечных кредитов на строительство.

Реклама

Но, по оценке опрошенных экспертов, разработка документов, а также наем специалистов для оценки бумаг и качества проведенных работ повысит стоимость стройки в среднем на 10–15%. Все зависит от сложности проекта, что ставит под вопрос выгоду от взятия кредита.

Хотя получить ипотеку на строительство дома станет проще, потому что банки смогут заранее оценить ликвидность будущей недвижимости.

РИА «Новости»

Реестр типовых проектов

На то, что речь идет не только о строительстве коттеджей, но и о возведении небольших построек в сельской местности, обратил внимание член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он подчеркнул, что это сильно ударит по кошелькам людей с невысоким доходом, которые захотят построить дом, баню или беседку на своей территории.

Выходом из ситуации депутат назвал создание реестра типовых проектов домов с учетом климатических зон с заранее прописанными бюджетами.

«Нужно не только четко описать объем обязательных процедур, но и строго регламентировать их стоимость и порядок проведения», — заявил Якубовский.

Эксперты добавили, что инициатива позволит девелоперам расширить список своих услуг. Теперь клиенты смогут не только нанимать рабочие бригады «в белую», но сразу же получат нужные документы и независимую оценку.

Но тем, кто захочет построить дом своими руками, придется заложить в строку расходов дополнительные средства на оформление бумаг и проведение экспертиз.

РИА «Новости»

Страховка от ошибок

Правил для строительства индивидуальных жилых домов в России сегодня не существует. Каждый собственник возводит дома в зависимости от своего вкуса и ощущений. Поэтому введение контроля необходимо. Таким мнением об инициативе Российского союза строителей поделилась с «360» адвокат Майя Шевцова.

Она добавила, что расходы собственников действительно вырастут, но речь не об астрономических суммах.

«Стоимость услуг организаций, которые занимаются независимой экспертизой строительных проектов, начинается от 10 тысяч рублей. На фоне расходов на строительство дома это не такие большие деньги», — заявила адвокат.

Шевцова добавила, что это плата собственника за безопасность своего будущего жилья и решение проблем дома еще на стадии возведения. К примеру, когда из-за ошибок при закладке фундамента здание деформируется.

«При более серьезных нарушениях объект приходится сносить и строить заново. Это обойдется собственнику гораздо дороже», — пояснила эксперт.

Поэтому проектная документация поможет заранее все спланировать, а независимый надзор проконтролирует весь процесс строительства.

РИА «Новости»

Правила для всех

Возможностей строить дома самостоятельно россиян никто не лишит. Просто появятся аккредитованные организации, которые одобрят план строительства и укажут на возможные ошибки при возведении жилья.

Как пояснила Шевцова, работающие в них специалисты заранее предупредят собственника о возможных рисках.

Если инициативу примут на федеральном уровне, то практику распространят в том числе и на жителей сельской местности, которым придется согласовывать проект постройки дома с независимыми экспертами.

Для возведения на участке бани или кладовки никаких дополнительных документов и экспертиз проходить не требуется. Уже существует специальный регламент по возведению подсобных помещений, а предложенная инициатива касается только малоэтажных жилых домов. Эти правила строгие, но пользы от них больше, чем вреда, подытожила адвокат.

РИА «Новости»

Индивидуальный подход

Инициатива Российского союза строителей направлена прежде всего на то, чтобы индивидуальные жилые дома соответствовали нормам и правилам. Но к каждому строению требуется индивидуальный подход, что скажется на тратах собственника. Об этом «360» заявил юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

Он отметил, что обычно в начале строительства люди часто ошибаются, когда думают, что смогут рассчитывать на свой утвержденный бюджет.

«Только при условии заключения договора возведения дома под ключ с аккредитованной подрядной организацией и участием банка, который выдаст ипотеку, можно понять, сколько точно денег потребуется на строительство», — пояснил Нетреба.

Юрист добавил, что строительные компании оказывают такие услуги и сейчас.

Сделать услугу по оформлению документов по проекту строительства жилого дома бесплатной не получится даже при создании шаблонов. На каждом участке земли нужно учитывать расположение солнца, близость к дороге и пожелания заказчика. Поэтому любой шаблонный проект потребует доработки, за которую придется доплатить. Строители ратуют за принятие своей инициативы, потому что борьба за клиента сейчас усилилась.