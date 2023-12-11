Эксклюзив 11 декабря 2023, 19:41 Промывали мозги в течение долгих лет. Кто учил русских ненавидеть свою страну? Блогер «Голос Мордора»: писатель Быков — омерзительный и подлый предатель Pxhere

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Такие люди, как публицист Дмитрий Быков*, в течение многих лет промывали россиянам мозг, в том числе с федеральных телеканалов. Об этом специально для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Многие слишком хорошо думали о российской культурной элитке, особенно если эта элитка либеральных взглядов. Мол, это непременно должны быть образованные и очень умные люди, талантливые и обладающие высокими моральными качествами.

Промахнулись, ребятки, особенно насчет ума и моральных качеств. И, честно говоря, для меня это вообще не новость. Наверное, в свое время слишком много слушал «Эхо Москвы», чтобы понять про эту публику абсолютно все.

Беглому писателю Диме Быкову* звонят пранкеры, и он с ними долго и осмысленно разговаривает, не понимая, что вообще происходит. На другом конце телефонной линии просто угорают, начинают задавать Диме* такие вопросы, что любой другой, не настолько заплывший салом мозг, уже давно почуял бы подвох. Но не Дима*.

И Дима* поет. Как только может. Он-то уверен, что разговаривает с украинским начальником и рвет одно место в кровь, чтобы ему поставили еще один плюсик в карму «хорошего русского».

Дима Быков* — предатель. Омерзительный и подлый. Но удивительно другое — это ведь не новость вовсе. Это известно уже лет 15 и не является вообще никаким откровением. И таких Быковых* тьма.

Тьма тех, чья задача была в том, чтобы научить русских ненавидеть свою страну. Потому что, по сути дела, это единственное условие, при котором Россию можно уничтожить или подвести к этому состоянию достаточно близко.

Так было в 1917-м, когда ненависть к самодержавию была умело экстраполирована на «отсталую дремучую Россию», от которой кусками отваливались земли, и всем было плевать и не жалко. Потому что народ не любил свою страну. Пусть это было временным помешательством, но оно было.

Так было в 1991-м. Ведь в развале СССР виноваты не только сгнившие верха. Народ, в общем-то, тоже не очень возражал. И не спорьте, приводя как аргумент, результат референдума по сохранению СССР. Огромному числу людей было уже плевать на Союз и что с ним будет. Потому что там, за бугром — «Мерседесы» и 100 сортов колбасы, а у нас не пойми что, да еще «проклятое прошлое», о котором наперебой рассказывали, начиная с 1985 года. Кстати, такие же вот Быковы*.

Есть только небольшая разница — те Быковы* были умны, а нынешние тупы как пробки, и разговаривают с пранкерами.

Что, собственно, никак не умаляет кошмарности того факта, что эти Быковы* промывали нам мозги в течение долгих лет, в том числе и с федеральных каналов.

И еще одно — есть те, кто ждет, что они вернутся. Ждет и верит. И вот тут уж дело за народом — сделать так, чтобы этого не произошло.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента