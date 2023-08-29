Общество 29 августа 2023, 09:31 Производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса Производитель медицинской мебели «Медицинофф» будет выпускать товары для офиса

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Столичная компания «Медицинофф», которая специализируется на выпуске медицинской, лабораторной и корпусной мебели, расширила продуктовую линейку. Компания приступила к изготовлению товаров для офиса.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичная промышленность активно встраивается в новую индустриальную, технологическую реальность.

Санкционные ограничения, по его словам, дали предприятиям возможность занять освободившиеся ниши. Кроме того, они стали еще одним толчком к развитию и расширению производства.

«Так, компания „Медицинофф“, которая выпускает медицинскую мебель, открыла новое направление — запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для коммерческих пространств», — сказал Овчинский.

Мощности предприятия уже сейчас позволяют изготавливать до 4,5 тысячи единиц продукции ежемесячно.

Разрабатывается мебель в собственном исследовательском центре компании. В будущем там планируется выпускать изделия для дома.

«С нашей экспертизой, многолетним опытом и передовыми производственными мощностями мы готовы представить новое направление — мебель, специально разработанную для коммерческих пространств», — сказала руководитель компании Зейнаб Аль-Сальфа.

Она отметила, что создавать продукты высочайшего качества и функциональности, а также выдерживать сроки позволяют парк станков и уникальные технологии.

«Будучи экспертами в медицинской сфере, мы хотим применить наш опыт и навыки к производству интерьерной мебели», — добавила Зейнаб Аль-Сальфа.

В частности, развитию предприятия помогает поддержка со стороны Москвы. В прошлом году оно получило субсидию на 8,9 миллиона рублей. Эти средства пошли на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Производитель пополнил технологический парк новыми установками, с помощью которых сможет увеличить мощности площадки в два раза.

В Москве работает почти четыре тысячи промышленных площадок. На них трудоустроены больше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары, среди которых — одежда, обувь, косметика, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложная техника и другое. Кроме того, здесь активно внедряют инновации.