Эксклюзив 27 июля 2023, 14:06 «Программы не помогут». К бесплатным участкам для россиян призвали подводить коммуникации Депутат ГД Чаплин предложил предоставлять россиянам участки с подведенными коммуникациями Anton Luk / Unsplash

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В июле Госдума приняла закон, который обяжет правительство бесплатно предоставлять земельные участки рабочим из отдаленных населенных пунктов. Исходя из опыта действующих программ, многие отказываются от такой земли, на что обратил внимание депутат Никита Чаплин. Он рассказал «360», что для решения этой проблемы к выделяемым на безвозмездной основе участкам необходимо подводить коммуникации.

По словам парламентария, приобретаемые не для целей сельского хозяйства участки должны удовлетворять потребности их собственников.

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«И если получить земельный участок можно бесплатно, то для того, чтобы картинка из мечты претворилась в жизнь, необходимо к этому бесплатному земельному участку подвести коммуникации», — подчеркнул Чаплин.

Депутат отметил — предоставляя бесплатную землю, власти не гарантируют, что снабдят эти участки коммунальными благами, включая подъездные дороги, электроэнергию и газ. Он предложил предусмотреть программы подключения таких земель к коммуникациям. В качестве примера он вспомнил, как столичные власти выделяли бесплатные участки для садоводства некоторым категориям жителей в Подмосковье. К товариществам строили дороги и подводили электричество.

«До тех пор, пока бесплатно будет предлагаться только „земельный участок“, а не „земельный участок, по границе которого идет газопровод, водопровод, линия электропередач“ программы не помогут освоить территорию, а люди будут от них отказываться. Так что этот вопрос требует тщательной проработки», — подчеркнул депутат Госдумы.

Подмосковные фермеры с начала года получили более тысячи гектаров земли бесплатно, рассказал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, власти Московской области готовы предоставлять аграриям 30 видов льготных субсидий.