Члены Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) внесли поправки в законопроект «О занятости населения», сообщила газета «Ведомости» . Организация предложила позволить безработным россиянам выходить на пенсию досрочно, если сотрудники службы занятости не смогут их трудоустроить в течение года, а до назначения пенсионных выплат осталось менее пяти лет. Почему возможная реализация инициативы положительно скажется на обществе — в материале «360».

Далее — прямая речь экспертов.

1

Александр Южалин, директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob

Безусловно, это нужная и полезная инициатива. Она направлена на улучшение жизни граждан, которые могут находиться в не очень благополучном положении в части трудоустройства. В некоторых регионах некоторым гражданам, кто имеет редкую профессию и специальность, бывает трудно устроиться. Они обращаются в органы службы занятости населения с просьбой о помощи, но иногда рабочих мест нужной специфики не хватает в том регионе, где проживает человек.

Учитывая, что пенсионный возраст у нас не так давно увеличили, некоторые оказываются в таком не очень хорошем положении. Проблема, кстати, может быть не только в регионе, но и в работодателе. Прямо скажем — не каждый работодатель готов принять на работу человека предпенсионного возраста. Нужно рассуждать (о принятии документа — прим. ред.) с точки зрения финансовой возможности фонда социального и пенсионного страхования.