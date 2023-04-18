18 апреля 2023, 19:45
Профсоюз встал на сторону предпенсионеров. Безработных россиян призвали отправить на отдых
Экономист Щербаков поддержал инициативу ФНПР об отправке безработных россиян на пенсию
Члены Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) внесли поправки в законопроект «О занятости населения», сообщила газета «Ведомости». Организация предложила позволить безработным россиянам выходить на пенсию досрочно, если сотрудники службы занятости не смогут их трудоустроить в течение года, а до назначения пенсионных выплат осталось менее пяти лет. Почему возможная реализация инициативы положительно скажется на обществе — в материале «360».
Далее — прямая речь экспертов.
Александр Южалин, директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob
Безусловно, это нужная и полезная инициатива. Она направлена на улучшение жизни граждан, которые могут находиться в не очень благополучном положении в части трудоустройства. В некоторых регионах некоторым гражданам, кто имеет редкую профессию и специальность, бывает трудно устроиться. Они обращаются в органы службы занятости населения с просьбой о помощи, но иногда рабочих мест нужной специфики не хватает в том регионе, где проживает человек.
Учитывая, что пенсионный возраст у нас не так давно увеличили, некоторые оказываются в таком не очень хорошем положении. Проблема, кстати, может быть не только в регионе, но и в работодателе. Прямо скажем — не каждый работодатель готов принять на работу человека предпенсионного возраста. Нужно рассуждать (о принятии документа — прим. ред.) с точки зрения финансовой возможности фонда социального и пенсионного страхования.
Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, экономист
Мне представляется, что в этом отношении уже есть определенные варианты наработок. Варианты их осуществления есть, потому что эта форма уже применялась и раньше тоже. Как я могу судить, она зарекомендовала себя положительно и очень позитивно. Это можно назвать шагом в верном направлении.
Важно дать людям шанс воспользоваться тем, что у них уже такой возраст почтенный и есть уже все предпосылки находиться на пенсии. Чем раньше они такой возможностью воспользуются, тем может для них быть лучше. Они в любом случае могут сделать свой выбор и воспользоваться или нет этой инициативой по своему усмотрению. Но такая возможность возникает — и это хорошо!
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