Эксклюзив 14 июля 2023, 18:25 Профессия — блогер. Как закон защитит неокрепшие умы Депутат Госдумы Гусев: блогеры должны подчиняться российским законам Unsplash

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Профессию блогера скоро признают официальным видом экономической деятельности, сообщила депутат Яна Лантратова: по ее словам, масштаб рынка инфлюенс-маркетинга, под которым понимается продвижение товаров или услуг через так называемых лидеров мнений, уже достиг 45-50 миллиардов рублей. Депутат Госдумы VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев объяснил «360», что «наводить порядок» и приводить контент блогеров в соответствие с нормами необходимо.

Далее — прямая речь.

Есть блогеры, которые пользуются вседозволенностью и публикуют материалы, противоречащие здравому смыслу. Люди себя сжигают, непонятно чем обливают, на спор калечат.

Разве это нормально?

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Никакой закон им не писан, поэтому надо наводить порядок. Это [поведение блогеров] касается прежде всего детей. Юные и неокрепшие умы, которые смотрят это, думают, что так и нужно.

Вопрос в том, что, если блогеры занимаются хозяйственной деятельностью — любой, — они должны подчиняться законам Российской Федерации. В том числе платить налоги.

Если блогеры платят налогов меньше и получают сверхдоходы, нужно облагать их по другой ставке. Это будет справедливо.

При этом тот контент, который создают, должен соответствовать нормам. У Елены Блиновской, которая не уплатила миллиарды налогов, например, должны быть не 20, а 80%. Тогда всем будет нормально.