Общество 15 августа 2023, 16:42 Проект «На страже земли Русской: кремли и крепости России» получил Гран-при всероссийского конкурса Автор фото: Костас Асимис

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Масштабную выставку «На страже земли Русской: кремли и крепости России» греческого фотохудожника Костаса Асимиса отметили престижной наградой. Проект получил Гран-при X Всероссийского фестиваля — конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России».

Главной темой выставки Асимиса стали русские кремли и крепости. Фотограф занимался этим проектом более девяти лет и много ездил по стране, чтобы собрать подходящие кадры.

В экспозицию «На страже земли Русской: кремли и крепости России» вошли фотографии крепостей и храмов 17 древнерусских городов, в том числе Углича, Пскова, Казани, Зарайска, Изборска, Москвы и Александрова. С помощью выставки автор постарался раскрыть многогранность России и русской культуры. Благодаря проекту Асимиса можно увидеть мощь и красоту старинных городов, впитавших героические страницы истории государства, а также нравственные и духовные ценности великого народа.

Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис

Почти 300 проектов в финале

Фотохудожник сообщил, что всего на всероссийский конкурс подали более 2,5 тысячи заявок. В финал фестиваля «Диво России» прошли 295 проектов из разных регионов.

«Благодарю Брянский областной художественный музейно-выставочный центр, департамент культуры Брянской области, ПАО «ФосАгро» и всех причастных за оказанную помощь в реализации проекта и возможность съемок», — прокомментировал присуждение награды Асимис.

Страница Костаса Асимиса во «ВКонтакте»

Проект «На страже земли Русской: кремли и крепости России» постоянно пополняется. Сейчас он включает 140 работ, демонстрирующих 38 объектов древнерусского зодчества.

С 2021 года с выставкой познакомились жители и гости Брянска, Калуги, Череповца, Кировска, Волхова и Ставрополя. За все время экспозицию увидели свыше 20 тысяч человек.

Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис Автор фото: Костас Асимис

География проекта регулярно расширяется. В течение августа посетить выставку «На страже земли Русской: кремли и крепости России» можно в Пятигорске, а в сентябре экспозиция станет доступна жителям Брасовского района Брянской области.

Летопись современности

Костас Асимис родился в 1951 году в Ташкенте, куда его семья переехала после гражданской войны в родной Греции. Русский язык стал для фотохудожника таким же родным, как и греческий.

Страница Костаса Асимиса во «ВКонтакте»

Еще в детстве Асимис увлекся фотографией и затем превратил ее в дело жизни. При воплощении творческих идей автор вдохновляется православной культурой и ее богатейшей историей. Фотограф не использует компьютерную ретушь, поэтому его снимки можно назвать летописью современности.