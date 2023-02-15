15 февраля 2023, 14:07
Проект «анти-Россия». Украинцев лишат любимых праздников
Эксперт Подлесный: Украина создает проект «анти-Россия» под руководством ЕС и США
В Раде предложили отказаться от празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы 9 мая. Законопроект внесли депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос» Оксана Савчук, Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин и Ростислав Тистык. Причина — «устранение наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат».
Чем заменят
Согласно законопроекту, Международный женский день, который отмечают 8 марта, на Украине сдвинется на 25 февраля и будет называться Днем украинской женщины.
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Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем рождения знаменитой у себя на родине поэтессы Леси Украинки. Выходным предлагают сделать 9 марта — тогда появился на свет украинский прозаик Тарас Шевченко.
Восьмое марта существовало на Украине как праздник и официальный выходной вплоть до 2017 года. Несколько лет назад Международный женский день утратил свой статус и стал Днем борьбы за права женщин.
Депутаты Рады и ранее пытались упразднить 8 Марта, однако долгое время их инициативу не поддерживали.
Помимо переноса женского праздника, авторы законопроекта предлагают отменить Первомай и День Победы. Аргументы следующие: во всей Европе День памяти и примирения отмечают 8 мая.
Украина давно жаждет войти в состав Евросоюза и стать более европеизированной страной, а отказ от общих с Россией памятных дат, по мнению киевского режима, поможет в этом. Но выходным 8 мая не сделают.
Что происходит на самом деле
Отмена столь важных праздников, которые украинцы отмечали многие десятилетия, имеет очевидные причины. Главная цель — еще больше отдалиться от России, противопоставить себя ей.
«Проект „анти-Россия“ должен реализовываться во всех вариантах. В первую очередь это стирание памятных дат, которые могли бы быть восприняты и украинским, и российским народом как даты единения», — рассказал «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
По мнению эксперта, именно из-за антироссийской акции происходит «уничтожение общей памяти», а под раздачу попадают государственные праздники.
«Декоммунизация» полным ходом
День Победы на Украине упраздняют не впервые. В 2015 году был принят пакет законопроектов о «декоммунизации». Отмене подлежал закон «Об увековечивании Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Праздник отмечали без использования советской символики и термина «Великая Отечественная война».
В рамках все той же «декоммунизации» в последние годы украинские власти переименовали множество улиц и населенных пунктов. К примеру, Белицкая община Полтавской области присвоила новые названия 90 объектам топонимики, «которые превозносили СССР и <…> Россию». Отказались от улиц, названных в честь русских писателей Александра Радищева, Александра Пушкина, Владимира Короленко, ученого-селекционера Ивана Мичурина, космонавта Юрия Гагарина, князя Александра Невского, писателя Николая Островского, героев Великой Отечественной Лизы Чайкиной и Александра Матросова.
День Труда, который обычно отмечают 1 мая, на Украине вовсе планируют убрать — без переносов дат и переименований.
Подлесный напомнил, что все началось, когда Украина решила своим путем формировать проект «анти-Россия» под руководством США и ЕС. Его строительство продолжится до тех пор, пока господствует нынешний режим, основанный на националистическом видении исторических событий.
Они дошли до сжигания книг на русском языке. Сжигают сторонников России, которые попадают в руки ВСУ или националистов. Все это уже в истории было, когда в Германии сжигали книги, а затем стали сжигать людей.
Геннадий Подлесный
Упразднение государственных праздников, которые когда-то были общими и несли идею единения стран бывшего СССР, лишь один из способов киевского режима откреститься от России и приблизиться к идеалам, диктуемым Западом.
«Мы еще не раз станем свидетелями различных отмен всего российского», — подытожил Подлесный.
День Победы 9 мая
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8 Марта
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