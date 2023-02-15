Общество 15 февраля 2023, 14:07 Проект «анти-Россия». Украинцев лишат любимых праздников Эксперт Подлесный: Украина создает проект «анти-Россия» под руководством ЕС и США Александра Пахмутова (в центре), композитор, народная артистка СССР, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственных премий СССР. Народное гулянье в день 1 Мая в Киеве, 2009 год / РИА «Новости»

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В Раде предложили отказаться от празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы 9 мая. Законопроект внесли депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос» Оксана Савчук, Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин и Ростислав Тистык. Причина — «устранение наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат».

Чем заменят

Согласно законопроекту, Международный женский день, который отмечают 8 марта, на Украине сдвинется на 25 февраля и будет называться Днем украинской женщины.

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Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем рождения знаменитой у себя на родине поэтессы Леси Украинки. Выходным предлагают сделать 9 марта — тогда появился на свет украинский прозаик Тарас Шевченко.

Участники первомайской демонстрации в Киеве, 2017 год / РИА «Новости»

Восьмое марта существовало на Украине как праздник и официальный выходной вплоть до 2017 года. Несколько лет назад Международный женский день утратил свой статус и стал Днем борьбы за права женщин.

Депутаты Рады и ранее пытались упразднить 8 Марта, однако долгое время их инициативу не поддерживали.

Участник ежегодного Марша женщин, посвященного празднику 8 Марта, на Михайловской площади в Киеве. Участницы акции требуют от властей Украины ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей борьбу с домашним насилием и в отношении женщин, 2021 год / РИА «Новости»

Помимо переноса женского праздника, авторы законопроекта предлагают отменить Первомай и День Победы. Аргументы следующие: во всей Европе День памяти и примирения отмечают 8 мая.

Украина давно жаждет войти в состав Евросоюза и стать более европеизированной страной, а отказ от общих с Россией памятных дат, по мнению киевского режима, поможет в этом. Но выходным 8 мая не сделают.

Представители Коммунистической партии Украины принимают участие в демонстрации, посвященной Международному дню солидарности трудящихся, 2011 год / РИА «Новости»

Что происходит на самом деле

Отмена столь важных праздников, которые украинцы отмечали многие десятилетия, имеет очевидные причины. Главная цель — еще больше отдалиться от России, противопоставить себя ей.

«Проект „анти-Россия“ должен реализовываться во всех вариантах. В первую очередь это стирание памятных дат, которые могли бы быть восприняты и украинским, и российским народом как даты единения», — рассказал «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

По мнению эксперта, именно из-за антироссийской акции происходит «уничтожение общей памяти», а под раздачу попадают государственные праздники.

Цветы у Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в Киеве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 2021 год / РИА «Новости»

«Декоммунизация» полным ходом

День Победы на Украине упраздняют не впервые. В 2015 году был принят пакет законопроектов о «декоммунизации». Отмене подлежал закон «Об увековечивании Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Праздник отмечали без использования советской символики и термина «Великая Отечественная война».

В рамках все той же «декоммунизации» в последние годы украинские власти переименовали множество улиц и населенных пунктов. К примеру, Белицкая община Полтавской области присвоила новые названия 90 объектам топонимики, «которые превозносили СССР и <…> Россию». Отказались от улиц, названных в честь русских писателей Александра Радищева, Александра Пушкина, Владимира Короленко, ученого-селекционера Ивана Мичурина, космонавта Юрия Гагарина, князя Александра Невского, писателя Николая Островского, героев Великой Отечественной Лизы Чайкиной и Александра Матросова.

День Труда, который обычно отмечают 1 мая, на Украине вовсе планируют убрать — без переносов дат и переименований.

Участники военного парада в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Крещатике, 2010 год / РИА «Новости»

Подлесный напомнил, что все началось, когда Украина решила своим путем формировать проект «анти-Россия» под руководством США и ЕС. Его строительство продолжится до тех пор, пока господствует нынешний режим, основанный на националистическом видении исторических событий.

Они дошли до сжигания книг на русском языке. Сжигают сторонников России, которые попадают в руки ВСУ или националистов. Все это уже в истории было, когда в Германии сжигали книги, а затем стали сжигать людей. Геннадий Подлесный

Упразднение государственных праздников, которые когда-то были общими и несли идею единения стран бывшего СССР, лишь один из способов киевского режима откреститься от России и приблизиться к идеалам, диктуемым Западом.

«Мы еще не раз станем свидетелями различных отмен всего российского», — подытожил Подлесный.