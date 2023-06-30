Эксклюзив 30 июня 2023, 18:51 «Проблемы с головой». Мать подавшей в прямом эфире сигнал о помощи девочки ответила на обвинения экс-мужа Мать подавшей в прямом эфире сигнал о помощи девочки: бывший муж шантажирует меня ребенком Телеканал «360»

Читать 360tv в

Мать девочки, которая в эфире Первого канала показала международный жест о помощи, ответила на обвинения бывшего супруга. Ранее мужчина заявил, что Кристина жестоко обращается с детьми. Она рассказала «360», что экс-муж обижен на нее и уже несколько лет не дает ей покоя.

Обвинила экс-супруга в шантаже

Женщина заявила, что ее бывший супруг Карен избивал ее в присутствии детей. По ее словам, он имеет судимость.

Реклама

«Проблемы есть у него с головой. Явные проблемы с головой, надо как-то оперироваться и организовывать психиатра этому человеку, вот и все. У меня вообще с ним ничего нет. Это человек, который бесится, что его бросили, что он никому не нужный, и он пытается, шантажирует меня при помощи ребенка и алиментов», — объяснила ситуацию она.

Женщина добавила — она жалеет, что в свое время связалась с Кареном.

«И теперь, уже четыре года, от него нет жизни просто. Я везде прошу разобраться, помочь, оградить нас от него. Он уже неоднократно совершал попытки, чтобы меня на этом свете не было. Но если меня не будет… я переживаю за своих детей, их надо на ноги поднимать, у них никого, кроме мамы, нет. Этот так называемый папа, биологический папа, я его отцом назвать не могу, потому что он вообще не участвует в жизни ребенка», — отметила собеседница «360».

Что значил жест о помощи

Кристина пожаловалась, что ее дочь показала жест о помощи не по своей инициативе. Женщина подчеркнула — сделать это ее заставил продюсер ток-шоу.

«[Продюсер] попросила мою дочь сделать такой знак, если она устанет говорить, когда вели съемки. Она говорит: „Если ты устанешь говорить на камеру или запнешься“ <…> она сама попросила показать вот так ручкой», — подчеркнула женщина.

Она уточнила, что на телевидение ее затащили обманным путем. Теперь ее беспокоят различные организации и службы.

«Вместо того, чтобы разобраться истинно в этой ситуации и защитить меня с детьми от этого дурдома, на меня еще и напали там. Это вообще нормальные вещи?» — задалась вопросом собеседница «360».

Ранее в эфире программы «Мужское / Женское» девочка продемонстрировала на камеру международный жест о помощи, который считают сигналом о домашнем насилии. Передача повествовала об отношениях бывших супругов, которые спорят за право воспитывать дочь. Случаем уже заинтересовались в Следственном комитете. Бывший муж Кристины Карен обвинил ее в жестоком обращении с детьми. По его словам, женщина якобы оказывает психологическое давление на них.