Эксклюзив 10 августа 2023, 12:18 Приведет к дискриминации. В Госдуме выступили против 4-дневной рабочей недели для многодетных Депутат Бессараб: 4-дневная рабочая неделя для многодетных приведет к дискриминации Freepik

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Четырехдневная рабочая неделя для многодетных родителей спровоцирует дискриминацию со стороны работодателей. Таким мнением поделилась с «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Законопроект о сокращенной рабочей неделе для многодетных родителей разработали депутаты от фракции ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил «Известиям», что цель предложения — помочь людям сохранить баланс между карьерой и семьей.

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Комментируя инициативу, Бессараб отметила, что уменьшение трудовой недели стало общемировой тенденцией. По словам депутата, многие страны пошли по этому пути и сократили продолжительность рабочей недели с 40 до 36-35 часов, а в некоторых случаях — даже до 32.

«Конечно, для этого необходимо проводить эксперименты, лучше на добровольной основе. Уже множество организаций, 81% по оценке в Москве, готовы предоставить своим работникам сокращенную 36-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы и объема тех функций, которые работник должен выполнить в течение этой недели. Как показывает практика, интенсивность труда можно повысить с целью сократить именно продолжительность», — обратила внимание парламентарий.

Если сокращать, то для всех

Собеседница «360» выступила против выделения категорий сотрудников в этом вопросе. Она напомнила, что есть не только многодетные, но еще и инвалиды, матери-одиночки, участники спецоперации и многие другие. По мнению Бессараб, нельзя сокращать рабочую неделю лишь для одной группы.

«Я думаю, это неправильно будет делать просто потому, что приведет к дискриминации со стороны работодателей. Работодатели под любыми предлогами будут стараться не брать на работу таких сотрудников, которым нужно предоставлять один день в неделю в обязательном порядке для отдыха и при этом платить такую же зарплату, как и остальным», — пояснила депутат.

Парламентарий добавила, что инициативу ЛДПР вряд ли одобрят. Необходимо решать вопрос о сокращении рабочей недели не только для многодетных, а для всех трудящихся россиян, подытожила Бессараб.