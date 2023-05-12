Общество 12 мая 2023, 16:47 Притчи и былины голосами любимых актеров: кто участвует в проекте «Сказки» соцсети ЯRUS? Пресс-служба соцсети ЯRUS

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Басни Крылова, стихи Маршака, рассказы Хармса — проект «Сказки от блогеров 2.0» российской соцсети ЯRUS получил широкую огласку. Около 700 народных произведений были озвучены дикторами, телеведущими и политиками. Кто еще из медийных личностей принял участие в записи аудиосказок в «ЯRUS.Музыка»?

Порядка 36 плейлистов с аудиосказками доступно для бесплатного прослушивания в соответствующем разделе «Детям». Среди новых голосов «ЯRUS.Музыки» — актеры театра, кино и телевидения, ведущие теле- и радиопередач, продюсеры и режиссеры, а также композиторы.

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«Тимон и Пумба», «Мадагаскар», «Тачки» и «Университет монстров» — актера дубляжа Андрея Шамина знают российские дети и взрослые. Теперь в «ЯRUS.Музыке» можно послушать произведения Афанасьева, Одоевского и Ушинского от известного диктора — голосом пингвина Ковальски.

Сказки Льва Толстого и Константина Ушинского записал профессиональный диктор, озвучивший более 100 аудиокниг, — Дмитрий Креминский. Послушать Александра Пушкина можно голосом киноактрисы Анны Обцешко, а басни Крылова и сказки Маршака записаны моделью и актрисой дубляжа Дианой Желтаноговой.

Пресс-служба соцсети ЯRUS

В «ЯRUS.Музыке» есть плейлисты с аудиосказками актеров и актрис российских фильмов и сериалов. Ксения Розова, Вячеслав Карпов, Радмила Яковлева, Валерия Варченко, Александр Красовский, Дарья Воронцова, Сергей Самойлов — эти и другие голоса кинематографа озвучили «Морозко», «Репку», «Царевну-Лягушку», «Серебряное копытце» и прочие любимые произведения россиян.

«Челлендж получил массовый отклик среди россиян, поэтому мы не ограничиваем пользователей в записи детских произведений — в соцсети ЯRUS в любой момент можно выложить аудиосказку. Финальный раздел „Детям“ можно включать ребенку и ни о чем не беспокоиться, так как этот каталог собран нашими редакторами», — рассказал основатель и директор по разработке соцсети ЯRUS Дмитрий Илюхин.

Пресс-служба соцсети ЯRUS

Российская социальная сеть ЯRUS — платформа для всей семьи. Авторские сказки, народные притчи, былины и сказания без перерыва на рекламу: мамы, папы и их малыши могут послушать произведения в разделе «Детям» сервиса «ЯRUS.Музыка». Среди более 35 тысяч авторских композиций платформы — различные жанры: от инструментальных звучаний и классики до народной музыки.