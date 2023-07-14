Эксклюзив 14 июля 2023, 12:03 «Принимать закон необходимо». Михайлов — о легализации частных военных компаний в России Военный эксперт Михайлов заявил о необходимости законодательно легализовать ЧВК в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вопрос легализации частных военных компаний непростой. Он должен обсуждаться правительством и Госдумой. Сейчас юридически таких компаний в России нет, заявил президент РФ Владимир Путин. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что ЧВК нужно придать официальный статус, но в этом вопросе есть нюансы.

По словам Михайлова, такие подразделения, как ЧВК «Вагнер» в сложной международной обстановке необходимы России. Он отметил, что многие бойцы этой компании доказали свою преданность стране. Сама ЧВК известна еще с сирийского конфликта, она также готовит военных специалистов дружественных РФ африканских стран.

Реклама

«О легализации подобного воинского подразделения нужно было задумываться уже давно. Оно существовало, как бы в таком определенном вакууме: оно есть, а его вроде и нет. <…> Сейчас ЧВК достойно себя показала в зоне проведения СВО», — отметил эксперт.

Он добавил, что причиной попытки мятежа ЧВК «Вангер» послужило ее нежелание влиться в ряды Минобороны. Сгладить этот конфликт смог Владимир Путин, впоследствии встретившись с бойцами. Михайлов отметил, что Россия не должна терять такое боеспособное подразделение. Однако вопрос легализации вагнеровцев сложный и лежит, в том числе, в политической плоскости. Так, на Западе компанию объявили террористической организацией. Также есть противники и в России.

«Принимать закон необходимо, потому что у нас достаточно много бойцов, которые, скажем так прямо, не очень желают служить в Вооруженных силах Российской Федерации, а желают именно быть в команде таких, как ЧВК „Вагнер“», — сказал Михайлов.

По его словам, преимуществом ЧВК является как раз собственное управление, которое способно принимать быстрые решения без бюрократии. Оно мобильно, действует неординарно и могло бы выполнять поставленные задачи в рамках договоров.

Михайлов допустил, что закон может быть принят по личному указу главы государства. По его мнению, Владимир Путин как верховный главнокомандующий должен решить, нужны такие подразделения России или нет.