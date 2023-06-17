Эксклюзив 17 июня 2023, 19:00 «Принесли в жертву своего союзника». Захарова — о методах борьбы Запада против России Представитель МИД Захарова: Запад пожертвовал всем, чтобы развалить Россию РИА «Новости»

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Запад бросил все ресурсы и пожертвовал всем, чтобы развалить Россию, но из этого ничего не вышло. Об этом на полях ПМЭФ рассказала «360» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, блицкриг заключался в том, чтобы уже в 2022 году создать России непреодолимые сложности и препятствия, которые бы страна не смогла пережить: посеять смуту внутри общества, сделать невозможным нормальное развитие экономики, социальной и гуманитарной сферы.

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«Они бросили все ресурсы, они пожертвовали всем. Они принесли в жертву своего союзника — Европейский союз и будущее европейцев западных. Они все поставили на кон по сути», — сказала Захарова.

Она отметила, что против России борются дикими информационными методами. К примеру, перед ПМЭФ, чтобы перебить повестку и исказить речь Владимира Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что якобы РФ ударит по Запорожской атомной станции.

«Это делается для того, чтобы отвлечь внимание от повестки, для того, чтобы использовать информационный повод в контрцелях. То есть вот такая абсолютно жуткая, страшная дикая логика — перебить повестку и просто полностью извратить», — отметила дипломат.

Представитель МИД прокомментировала вероятность ввода контингента НАТО на Украину, отметив, что по сути он уже там. Она пояснила, что ведут боевые действия иностранные наемники, а также граждане Украины, которые прошли обучение и стажировки в странах альянса, и действуют они под руководством американских и британских инструкторов. Оружие также поставляют страны НАТО, о чем неоднократно говорил президент России.

«Заправляют в НАТО Соединенные Штаты Америки. Так они запевалы в этой истории. Там Британия, которая поставляет обедненный уран, я имею ввиду, снаряды с ним. И все это длится давно», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что готовили националистов и наемников, которые совершали переворот на Майдане, в Прибалтике и Польше, входящих в альянс. Кроме того, страны блока проводили множество учений, а в 2021 году в рамках одной из таких подготовок в акватории Черного моря британский эсминец вне учебного плана пошел на прорыв российской границы.