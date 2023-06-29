Эксклюзив 29 июня 2023, 13:54 Пример для подражания. Культуролог объяснил, почему штрафы на плевки на улице важно было ввести именно в Ярославле Культуролог Зберовский: важно, что именно Ярославль первым ввел штраф на плевки на улице Unsplash

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В Ярославской области впервые в России ввели штрафы за плевки в общественных местах. Нарушитель заплатит 1,5 тысячи рублей, за рецидив — вдвое больше. Как отслеживать и фиксировать нарушения, решит рабочая группа. Это полезная инициатива, и важно, что она возникла именно в таком древнем регионе, как Ярославская область, поскольку с таких мест и начинают формироваться национальная идентичность и культурный код, отметил в беседе с «360» психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский.

Он пояснил, что в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, много приезжих и крайне сложно вводить какие-то «высокие цензы культуры»: население «по большому счету уже не наше». А вот в российской глубинке легче сформировать такой ценз, «усредненную линию поведения».

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«Такие нормы вводить правильнее всего в городах, где более или менее однородная социальная среда, как это называется у психологов, культурологов и социологов. Где более-менее одна религия, одна культура, средний социальный слой, нет ультрабогачей и ультрабедняков. Именно с таких городов начинается формирование национальной идентичности и культурного кода. Буду рад, если в российском культурном коде будет принято не плеваться на улицах, например», — рассудил Зберовский.

Он добавил, что Ярославль — чистый красивый город, который старается поддерживать себя на высоком культурном уровне, и назвал правильным то, что именно там появилась подобная инициатива. При этом психолог подчеркнул, что важно расширять ее — и речь не только о том, чтобы распространять ее на другие города.

Андрей Зберовский указал на то, что на улице плюются в основном те, кто принадлежит к определенному контингенту: трудные подростки, выпившие и плохо контролирующие себя люди, люди «с полууголовным прошлым».

«Важно, чтобы чтобы эта история не остановилась только на плевках: должна быть более глубокая модель пересмотра общественного поведения. <…> Нужно устранить первопричину. Плевки — следствие более серьезных социальных проблем, в том числе алкоголизации, криминализации населения. Борьба с плевками не должна быть изолирована от борьбы, например, с хулиганством на улице», — заметил собеседник канала.

По его мнению, важно также, чтобы те, кто призывает к культурному поведению, в том числе полицейские, постовые службы, сами были примером для подражания.

«Я эту меру знаю и поддерживаю, считаю, что это правильный путь. <…> Надо продолжать эту историю дальше, чтобы российские города и другие поддерживали тенденцию», — резюмировал эксперт.