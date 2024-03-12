Общество 12 марта 2024, 22:48 «Пригорело с кактусов». В волгоградском колледже разразился скандал из-за фото цветка Преподаватель волгоградского колледжа уволился из-за фото кактуса в рабочем чате РИА «Новости»

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Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Ж. уволился из учебного заведения из-за осуждения за выложенную в рабочий чат фотографию кактуса. В своих соцсетях мужчина признался, что считает претензии странными и не понимает, почему его жест посчитали некультурным.

Фото сочли неприличной шуткой

«Шелковистый кактус, немного с колючками, в красивом керамическом горшке за две тысячи рублей, между прочим. Дорогой кактус, дорогой горшок. И мне сказали, простите меня, что это неприличный кактус, меня попросили прийти на беседу за то, что я выкладываю неприличные вещи в чате кафедры», — поделился Алексей.

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По его словам, в итоге сегодня ему пришлось написать заявление по собственному желанию. И все это, подчеркнул мужчина, потому что «дамам преклонного возраста» показалось, что фото кактуса — это неприличные вещи и шутки ниже пояса.

«Мне кажется, что и бутылки в магазинах стоит тогда запретить за форму. Разве что оставил бы такие баклашки, которые я использую для поливания своих кактусов. Про них точно странно сказать, что они какие-то не такие», — с иронией добавил Алексей.

Просто хотел поделиться прекрасным

Он подчеркнул, что вся эта ситуация произошла в учебном заведении, что тоже выглядит странным. То есть выходит, что есть люди, которые не понимают, что кактус — такой же цветок, как и тюльпан.

РИА «Новости»

«Вот такая история. У кого-то пригорело с кактусов. Всем моим студентам привет, простите, что не смогу больше у вас преподавать. Сами понимаете, не от меня это зависит. <…>Я бы сказал, из-за чего такая реакция бывает, но мне опять скажут, что это все нецензурно, что я некультурный, невоспитанный, невзрослый человек», — подчеркнул преподаватель.

Тут же Алексей указал на то, что сам вырастил этот кактус — сейчас растению уже 15 лет. Специально купил для него хороший горшок, подобрал подходящую землю. И просто хотел поделился этим.

Директор колледжа — о скандале с кактусом

Ситуацию вокруг скандального фото кактуса позже прокомментировал директор колледжа Сергей Лиховцов, отметило местное издание V102.ru.

По мнению специалиста, уволиться и плохо говорить о коллективе — вещи, недостойные преподавателя. Если в коллективе появляются разногласия, нужно решать их в рабочем порядке, однако сотрудник отказался от разговора, подчеркнул он.

РИА «Новости»

«Честь и достоинство коллектива задевают высказываниями в адрес педагогических и руководящих работников, поставив всех перед фактом публикации, при этом в публичное пространство выносится ложная информация», — возмутился директор.

Также он обратил внимание, что колледж был не основным местом работы мужчины. Уволиться тот решил по собственному желанию, а заявление передал электронным способом. Причем никаких претензий перед этим не озвучивал.

Лиховцов добавил, что ситуацию в рабочем чате из-за фото в итоге представили только с одной стороны. Но при этом другую версию событий специалист не предоставил.