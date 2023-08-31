Общество 31 августа 2023, 14:59 Причалил «Белый пароход». Особенный концерт юных музыкантов прошел в Москве Благотворительный детский фестиваль «Белый пароход» прошел в Москве Пресс-служба проекта «Белый пароход»

Читать 360tv в

Юные музыканты со всей России выступили на благотворительном фестивале «Белый пароход» в Москве. Главным спонсором особенного проекта, у которого нет аналогов в стране, стала компания «Роснефть».

Участниками «Белого парохода» становятся дети с непростой судьбой. Каждый год руководители фестиваля проводят отбор среди юных талантов.

Реклама

Начинающие артисты обучаются в уникальной летней вокально-хоровой школе, а затем выступают на итоговых гала-концертах. Одно из таких мероприятий состоялось в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского 30 августа. Юные музыканты выходили на сцену с открытыми сердцами.

«Для меня это очень яркие эмоции. Это то дело, которое я очень люблю и которое мне очень нравится. Несмотря на волнение, очень здорово выходить на сцену, петь и получать зрительские овации», — поделилась участница «Белого парохода» Катя Бородулькина.

Благотворительный проект позволяет начинающим артистам выступать на крупнейших площадках страны вместе со звездами театра и кино, а также с оперными и эстрадными исполнителями. В Москве на одну сцену с детьми выходили Нонна Гришаева, Евгений Дятлов, Валерия Ланская, Александр Панайотов, Любовь Петрова, Игорь Морозов, Олег Диденко, группа «Квартет ПРО» и другие знаменитости.

Пресс-служба проекта «Белый пароход»

Юных музыкантов поддерживает компания «Роснефть». Руководит благотворительным проектом «Белый пароход» оперный певец, лауреат премии «Грэмми» Николай Диденко. Он отметил, что на фестивале создается удивительная атмосфера.

«Мы собираем детей со всей страны — детей необыкновенно талантливых, поющих, которые мечтают стать музыкантами. Многие из них со сложной судьбой. Многие из них из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. И все эти дети фанатично любят петь. Мы берем песни из кинофильмов, песни советских времен, песни, которые исполняют очень редко, но они незаслуженно забыты. Для детей это большая радость. К тому же ребята так учатся общаться. Объединенные музыкой, они говорят на другом языке и все друг другу помогают. Это как на корабле: за считанные часы все становятся единой большой семьей», — рассказал Диденко.

Пресс-служба проекта «Белый пароход»

Другом и попечителем «Белого парохода» стал спортивный комментатор, телеведущий и лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев. Он ведет благотворительные концерты в рамках проекта.

«Я просто в диком восторге от совершенно самобытных, невероятных, талантливых детей! И прекрасно, когда педагоги, маститые и юные, как раз дают своеобразную творческую путевку в жизнь. А для некоторых — не своеобразную, а прямую, через творчество, через музыку, через живопись. Зрители, которые приходят на концерт, плачут, смеются. И это самая настоящая жизнь. Потому что наши дети лучше, чем мы. Нужно им помогать, нужно им давать дорогу и всячески оберегать. В том числе этим мы и занимаемся в „Белом пароходе“», — отметил Губерниев.

После столицы участников фестиваля ждет Санкт-Петербург. Юные дарования выступят на сцене Мариинского театра 2 сентября в сопровождении симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.