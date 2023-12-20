Общество 20 декабря 2023, 18:06 (обновлено: 20 декабря 2023, 19:12) Премьера фильма о гонщиках прошла в рамках дней автоспорта в павильоне «Роснефти» на ВДНХ Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

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Дни автоспорта стартовали в павильоне компании «Роснефть» на ВДНХ, где проходит выставка-форум «Россия». Тематический период открыла премьера фильма «В сердце гонки», посвященного команде LADA Sport ROSNEFT.

Кинокартина рассказывает о закулисье российского автоспорта и о том, что скрыто от глаз болельщиков. Премьеру на ВДНХ посетили режиссерская группа ленты, а также пилоты и руководство LADA Sport ROSNEFT.

«Обалденный фильм получился, действительно много эмоций — есть не только победы, но и поражения. Можно сделать работу над ошибками и стать еще лучше!» — поделился впечатлениями гонщик команды Кирилл Ладыгин.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

Съемки фильма проходили в разгар гоночного сезона 2023 года. Майский период снимали в Сочи, а финиш — в октябре в Грозном. По итогам национального чемпионата по кольцевым гонкам команда LADA Sport ROSNEFT завоевала Кубок России в классе «Супер-Продакшн», а пилот Иван Чубаров стал вице-чемпионом в самом престижном классе «Туринг».

Сюжет кинокартины повествует о радости победы, бешеном адреналине и о труде тех, кто готовит автомобили к гонке. Сегодня Lada на равных борется на трассе с самыми современными иностранными болидами. Лента показала, что в стране осталась сильная инженерная школа, представители которой могут решать самые сложные задачи.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

«Старались сделать этот сезон основной линией, но в целом рассказывали о чемпионате, о гонщиках, о команде. Стало ясно, что это все важно для людей, не только интересующихся спортом — это очень важно вообще для всех, для нашего рынка», — отметил генеральный продюсер фильма «В сердце гонки» Дамир Вавилов.

Во время тематических дней автоспорта посетителей павильона «Роснефти» на ВДНХ ждут увлекательные квизы с призами, турнир на гоночных симуляторах, радиоуправляемых автомобилях и многое другое. Все это подготовила для гостей команда LADA Sport ROSNEFT.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

«Роснефть» поддерживает гоночную команду уже восемь лет. За это время LADA Sport ROSNEFT стала лидером в российских кольцевых гонках, а рынок получил новые продукты — высокооктановый бензин Pulsar-100 и гоночное масло Rosneft Magnum Racing, опробованные пилотами.

«„Роснефть“ нас поддерживает не первый год, уже 8 лет. Мы не стоим на месте, разрабатываются новые виды топлива, мы это все испытываем», — рассказал Кирилл Ладыгин.

Технологии, прошедшие проверку на треке, становятся доступны всем автомобилистам на АЗС «Роснефть», как, например, топливо Pulsar-100. А фильм «В сердце гонки» можно посмотреть в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.