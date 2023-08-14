Общество 14 августа 2023, 15:13 (обновлено: 14 августа 2023, 16:14) Представители России, Африки и Индии обменялись опытом в сфере благотворительности Телеканал «360»

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Панель, посвященную благотворительности, провели на Российско-Африканском женском форуме в Москве для укрепления деловых связей. В рамках саммита опытом в этой сфере обменялись представители Индии, африканских стран, а также участники от Подмосковья, Башкирии и Ленинградской области.

Индию представил на форуме болливудский продюсер и певец Жаан Ниссар Лон, который выступил идеологом музыкальной премии Umma Awards для азиатских и африканских стран. Эта премия должна стать альтернативой Grammy.

От Московской области на саммите выступал фонд социальных программ Подмосковья «Исток». Его президент Екатерина Богдасарова презентовала всероссийскую благотворительную платформу «Рябинушка».

Совместная работа и обмен опытом позволяют благотворительным фондам из разных регионов нашей страны поделиться проработанными практиками, уже доказавшими свою эффективность, перенять действенные механизмы для реализации проектов. Такая благотворительная кооперация в результате позволяет охватить поддержкой больше жителей, нуждающихся в помощи. Екатерина Богдасарова президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток»

Проект дает каждому желающему возможность помочь любому социальному учреждению в России. В платформе участвуют детские дома, приюты, дома престарелых, школы-интернаты и интернаты для инвалидов.

Благодаря «Рябинушке» люди могут оказывать поддержку на расстоянии. Платформу предложили масштабировать в Африке и Индии.

На форуме свою благотворительную программу также представила руководитель фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Организация занимается поддержкой женщин и детей Республики Башкортостан.

Участницей саммита стала и директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ленинградской области Ирина Дрозденко. Это государственное образовательное учреждение помогает трудовой и социальной интеграции инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам саммита сформировали Российско-Африканский женский клуб, который будет работать на регулярной основе. Кроме того, после мероприятия о Богдасаровой и ее проекте написали в индийской прессе. Сайт First India назвал «Рябинушку» инновационной платформой, которая помогла фонду «Исток» сделать шаг вперед в благотворительности.

First India

Авторы издания указали, что важным аспектом успеха российского проекта стало трехстороннее сотрудничество между властями, представителями бизнеса и крупными спонсорами с рынков социальных учреждений. Такое уникальное партнерство гарантирует, что благотворительная помощь достигнет даже самых отдаленных регионов России, отметили индийские журналисты.