14 августа 2023, 15:13
(обновлено: 14 августа 2023, 16:14)
Представители России, Африки и Индии обменялись опытом в сфере благотворительности
Панель, посвященную благотворительности, провели на Российско-Африканском женском форуме в Москве для укрепления деловых связей. В рамках саммита опытом в этой сфере обменялись представители Индии, африканских стран, а также участники от Подмосковья, Башкирии и Ленинградской области.
Индию представил на форуме болливудский продюсер и певец Жаан Ниссар Лон, который выступил идеологом музыкальной премии Umma Awards для азиатских и африканских стран. Эта премия должна стать альтернативой Grammy.
От Московской области на саммите выступал фонд социальных программ Подмосковья «Исток». Его президент Екатерина Богдасарова презентовала всероссийскую благотворительную платформу «Рябинушка».
Совместная работа и обмен опытом позволяют благотворительным фондам из разных регионов нашей страны поделиться проработанными практиками, уже доказавшими свою эффективность, перенять действенные механизмы для реализации проектов. Такая благотворительная кооперация в результате позволяет охватить поддержкой больше жителей, нуждающихся в помощи.
Екатерина Богдасарова
президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток»
Проект дает каждому желающему возможность помочь любому социальному учреждению в России. В платформе участвуют детские дома, приюты, дома престарелых, школы-интернаты и интернаты для инвалидов.
Благодаря «Рябинушке» люди могут оказывать поддержку на расстоянии. Платформу предложили масштабировать в Африке и Индии.
На форуме свою благотворительную программу также представила руководитель фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Организация занимается поддержкой женщин и детей Республики Башкортостан.
Участницей саммита стала и директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ленинградской области Ирина Дрозденко. Это государственное образовательное учреждение помогает трудовой и социальной интеграции инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам саммита сформировали Российско-Африканский женский клуб, который будет работать на регулярной основе. Кроме того, после мероприятия о Богдасаровой и ее проекте написали в индийской прессе. Сайт First India назвал «Рябинушку» инновационной платформой, которая помогла фонду «Исток» сделать шаг вперед в благотворительности.
Авторы издания указали, что важным аспектом успеха российского проекта стало трехстороннее сотрудничество между властями, представителями бизнеса и крупными спонсорами с рынков социальных учреждений. Такое уникальное партнерство гарантирует, что благотворительная помощь достигнет даже самых отдаленных регионов России, отметили индийские журналисты.
Африка
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Индия
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Москва 2023
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