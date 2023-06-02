Общество 02 июня 2023, 16:50 (обновлено: 02 июня 2023, 17:57) Праздник «Русского Радио» прошел в Московском зоопарке в честь Дня защиты детей

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Праздник в честь Дня защиты детей, организованный «Русским Радио», состоялся в Московском зоопарке 1 июня. Мероприятие провели для гостей зоосада, а также для воспитанников Уваровского детского дома и детей звездных родителей, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

«Русское Радио» устроило для маленьких гостей экскурсию по Московскому зоопарку. В честь праздника дети получили небольшие подарки с символикой станции.

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Звезды тоже не остались в стороне от празднования Дня защиты детей. «Русское Радио» пригласило знаменитостей, познавших счастье родительства, вместе с детьми. Московский зоопарк посетили Burito с супругой Оксаной и сыном Лукой, Стас и Юлия Костюшкины с сыном Мироном, Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иваном, ST с супругой Ассоль и дочерью Эстель, а также Юлианна Караулова с сыном Алексом.

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Артисты рассказали, какие эмоции им приносит родительство. Например, Юлианна Караулова сообщила, что ей нравится проводить время с сыном, хотя раньше она недолюбливала детские праздники.

А теперь, став мамой, могут заявить, что детские вечеринки — самые веселые. У детей абсолютно космическая энергия. И благодаря им мы, взрослые, учимся видеть мир по-новому Юлианна Караулова певица

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Рэпер ST признался, что не понимает, как можно не баловать детей. По словам артиста, у его поколения в детстве многого не было, поэтому хочется, чтобы современные мальчики и девочки получали все. При этом нужно не избаловать ребенка, а просто давать, если есть возможность, отметил ST.

Просто надо объяснять! Не откупаться от детей, а проводить вместе время, потому что самое главное, что вы можете дать ребенку — это вы сами! ST рэпер

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Ведущим детского праздника «Русского Радио» стал Дмитрий Оленин. Он сообщил, что станция взял под опеку белогрудого гималайского медведя. Этот редкий вид находится в Красной книге. Радиоведущий напомнил маленьким и взрослым гостям мероприятия, как важно заботиться об окружающей среде, беречь природу и помогать тем, кто в этом нуждается.

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Благодаря празднику в Московском зоопарке «Русское Радио» не только порадовало детей, но и обзавелось талисманом. Теперь именно гималайский мишка будет приносить удачу радиостанции.