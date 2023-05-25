Общество 25 мая 2023, 03:26 Православные христиане отметят 25 мая Вознесение Господне. Традиции праздника Православные христиане начали празднование Вознесения Господне РИА «Новости»

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Православные христиане в 2023 году отмечают Вознесение Господне 25 мая. Праздник традиционно приходится на 40-й день после Пасхи. Торжество знаменует переход Иисуса Христа от земной жизни к вечной. О значении этого дня, а также его традициях и приметах — в материале «360».

Праздник Вознесения Господне

Вознесение Христа на небо после распятия является одним из главных событий Нового Завета. Как гласит Священное Писание, на 40-й день после воскрешения Христос привел учеников и последователей к подножию горы Елеон в Вифании, где благословил их и начал взмывать в небеса.

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Так Иисус Христос показал людям, что путь вечной жизни в теле, не подверженном болезням, существует и после смерти.

Особенности празднования Вознесения Господне

Вознесение Господне — один из 12 главных христианских праздников. Его дата каждый год разная, но всегда привязана к празднованию Пасхи.

Торжество отмечают на 40-й день после Воскресения Христова. Поскольку Пасха всегда приходится на воскресенье, то Вознесение неизменно выпадает на четверг.

Что можно делать на Вознесение Господне

В этот день в церквях и храмах традиционно проходят торжественные службы. Верующие посещают святыни, а также молятся и ставят свечи. Также принято помогать нуждающимся, подавать милостыню. В этот день люди часто посещают кладбища, чтобы почтить память ушедших. В храмах подают заупокойные записки.

РИА «Новости»

Вознесение Господне не совпадает с датами постов, поэтому в этот день нет никаких ограничений в пище. Традиционно на Руси к этому торжеству готовили хлебцы-«лесенки» с зеленым луком и блины-«лапотки», которые символизировали обувь для Христа. Также было принято всей семьей ходить в гости к родным и друзьям.

Ночь перед праздником называлась «соловьиной». В это время растения и певчие птицы приветствуют наступление лета.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

В этот день нельзя заниматься изнуряющей работой. Также дата не подойдет для венчания.

На Вознесение Господне стоит воздержаться от ругани, ссор и сквернословия. Также нельзя плевать на дорогу и бросать мусор. В этот день не принято отказывать в подаянии нищим.

Приметы на Вознесение Господне

Хорошей приметой в этот день считается пройтись босиком по утренней росе. Это действие принесет удачу и защиту от бед.

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Если в этот день выдалась жаркая погода и ярко светит солнце, то это предвещает хороший урожай, а летом не будет засухи. Дождь, как считалось, сулит неурожайный год. Холодный ветер является предвестником засушливого лета.