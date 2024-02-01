Эксклюзив 01 февраля 2024, 18:53 Правнучка Чкалова и другие паразиты: мы сами дали им право? Писатель Беседин: в голове у правнучки Чкалова классический набор штампов Валерий Павлович Чкалов (1904–1938) — советский летчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936) / Викимедиа

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Правнучка советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве, чтобы завершить конфликт на Украине. В пример она привела бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, положившую конец Второй мировой войне. О том, как отпрыски известных людей пользуются своей фамилией и дуреют от вседозволенности и безнаказанности, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Вы уже слышали о том, что заявила правнучка великого летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова. Целая россыпь безумия — от причинения вреда россиянам до ядерных ударов по Москве.

Однако, на самом деле, если вдуматься, ничего особенного Богданова не заявила. Она просто в очередной раз продемонстрировала ход мысли среднестатистического гражданина коллективного Запада, его невежество и жизнь во сне разума.

Богданова живет в Бельгии, гражданство у нее израильское. Она донатит ВСУ, плодит русофобию и черпает новости из социальных сетей. Оттого изрядно заправляется «коктейлями третьей мировой».

В голове у Дарьи, в общем-то, классический набор штампов. Ну, вроде того, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки были необходимы для остановки Второй мировой войны; оправданы эти удары.

Хотя что тут гражданка Израиля? Так многие японцы сами считают.

В этом плане Дарья Богданова — продукт системы, продукт матрицы лжи, которой охвачен так называемый цивилизованный мир. В нем нет правды как таковой.

А тех, кто пытался заговорить о сокрытии правды (люди вроде Сноудена или Ассанжа), тут же сбросили с обрыва. Причем не власти даже, а сами люди. Общество готово жить во лжи — лишь бы жрать вкусно и сытно. Так что Богданова — очередной раб матрицы.

Валерий Чкалов с женой Ольгой Эразмовной и сыном Игорем на Белорусском вокзале, 27 июля 1937 года / Викимедиа

Куда важнее проговорить об этой ситуации другое. То, что почему-то никто не сказал. У запрещенного ныне в России певца есть песня с такими словами: «Дети генералов сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть…»

Очень много говорится о причинах, из-за которых распался Советский Союз. Но меж тем есть и вполне человеческий фактор этого развала — то, что дети элит стали позволять себе слишком много, запредельно много. И не только в Союзе.

Помню, когда мы ехали в ЛНР вместе с одним лысоватым матерым мужиком, везли гуманитарку, он спросил меня:

— Так знаешь, почему произошел Евромайдан? Помимо прочего…

— Ну?

— Потому что дети больших чиновников зарвались и оборзели. Януковичи и Пшонки выехали в первый ряд на своем горбу, немало крови пролили и попортили, своей и чужой, а их деткам досталось все и сразу — и они вконец обнаглели…

Вот так и с внучкой Чкалова. Кто она? Никто и звать ее никак.

Снос памятнику Чкалова на Украине, 2022 год / Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Говорят, что на детях гения природа отдыхает — отчасти да. Но проблема еще и в том, что сами дети, внуки, правнуки ничего толком не хотят.

Они не желают учиться, добиваться, думать — и, к сожалению, сама система устроена так, что она им в этом всячески потворствует.

Эти отпрыски пользуются своей фамилией — и только. От вседозволенности и безнаказанности, от привилегированности и избранности они дуреют и превращаются в паразитов, которые, подобном вшам, сидят на теле народном и кусают, выпендриваются. А потом окончательно теряют чувство меры — и проигрывают.

Я прочитал, что родственники Дарьи Богдановой от нее отказались. Не знаю, правда ли это — спустя годы проверим. Но я точно знаю, что всем нам — нашей стране, народу, системе — нужно отказаться от порочного преклонения перед фамилиями и статусами.

Валерий Павлович Чкалов, несомненно, велик, а вот его родственники пусть еще покажут и докажут, на что они реально способны.