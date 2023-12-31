Эксклюзив 31 декабря 2023, 13:39 «Правильная настройка». Как завершить год, чтобы следующий был удачнее Психолог Кичаев: нужно грамотно подвести итоги года, проанализировать его уроки Freepik

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Самое важное в последний день года — подвести итоги так, чтобы извлечь из них полезные уроки. Об этом «360» рассказал психолог, коуч Александр Кичаев.

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Он отметил, что «новый год — только в нашей голове». Реальная жизнь идет потоком, но для удобства мы делим ее на недели (обещаем себе начать новую жизнь с понедельника), месяцы и годы.

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«Нужно использовать это время для того, чтобы подвести итоги. Схема очень простая: что сделано, что не сделано, почему и какие выводы я из этого делаю, если не завершены какие-то задачи. После этого выводы и задачи переводятся уже в планы. Например: мне нужно развить в себе стрессоустойчивость, навыки коммуникации, легче относиться к характеру членов семьи. Это задача. А дальше — как это будет делаться: нужно книгу прочитать, сходить на тренинг или что-то еще. И плюс еще добавить новые планы. Поменять работу — как: резюме, курс повышения квалификации, нетворкинг, общение с людьми из нужной сферы», — рассказал Кичаев.

Он рассудил: можно перечислять проблемы и ругать себя, а можно считать, что у вас был не очень удачный опыт, но благодаря этому вы поняли, что вам нужно в себе изменить, и это теперь урок, за который стоит поблагодарить, в том числе врагов. Психолог напомнил, что Петр I считал Карла ХII своим учителем.

Винить себя — худший вариант. Вот если относиться к тому, что не получилось, как к опыту, который нужно переосмыслить, если сделать выводы и добавить в планы на Новый год, это как раз даст правильную настройку. Человек настраивается на то, что будет решать новые задачи: я смогу — даже если у меня что-то не получается, сейчас я просто не учел чего-то, получится в следующем году. Александр Кичаев психолог, коуч

Работа после праздников: как подготовить организм

После длинных праздников большинству непросто перестроиться и влиться в рабочие будни. Однако собеседник «360» отметил, что настройка на рабочий ритм может стать частью подведения итогов и построения планов. Можно проанализировать, что вам не понравилось на работе в уходящем году, за что стоит себя похвалить, а что еще предстоит сделать.

«Можно спланировать рабочую неделю как способ реализации своих идей, своих способностей и возможностей. Мы планируем и ставим дедлайн: например, в первую рабочую неделю нового года с кем-то пообщаться, с кем не могли, не хотели. Это уже как, по тайм-менеджменту, „съесть лягушку“, то есть сделать самое неприятное в самом начале, чтобы не мучиться», — пояснил эксперт.

Если же человек работает на нелюбимой работе и стоит ее сменить, спокойные новогодние дни — шанс осознать это. Он может задать себе вопрос, можно ли что-то еще изменить в том месте, где он трудится, и в его профессии так, чтобы ему нравилось работать. Если человек придет к выводу, что нельзя, запускается стратегия поиска новой работы, новой профессии.

Кичаев добавил, что перед первой рабочей неделей года важно оставить себе один «промежуточный день»: уже «не гулять безрассудно», а соблюдать щадящий режим, перенастраивать себя с праздности на трудовые будни.

Ранее «360» сообщал о том, как правильно загадать новогоднее желание, чтобы оно сбылось.