18 мая 2023, 16:47
Правила безопасных покупок в Сети перечислили на вебинаре проекта «Перезвони сам» в Москве
Стремительное развитие интернет-торговли позволило снимать квартиру, находить строителя или выбирать автомобиль из дома, не отрываясь от экрана. Но совершая покупки в Сети, нужно помнить о безопасности. О правилах, которые помогут уберечься от злоумышленников, рассказали на вебинаре в рамках городского проекта «Перезвони сам» в Москве.
Участником мероприятия стал Андрей Рыбинцев — директор департамента доверия и безопасности «Авито». Он отметил, что сервис работает над безопасностью, поскольку для компании это приоритет номер один.
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«За прошедшие несколько лет мы больше чем в 20 раз снизили жалобы на те или иные нарушения, но все еще говорить, что опасности нет совсем, неправильно. Потому что всегда есть сценарии так или иначе условно „взломать“ человека», — предупредил спикер.
Классифайд «Авито» помогает уберечь пользователей от злоумышленников, скрывая персональные данные. Площадка проводит уроки кибербезопасности и не только.
Как обезопасить себя?
По словам экспертов, взломать систему сложнее, чем человека. Поэтому злоумышленники стараются сыграть на чувствах пользователей.
На вебинаре по интернет-безопасности перечислили правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников. Например, важно не оплачивать товар до того, как он оказался на руках. Вести диалог в Сети нужно только с подтвержденными профилями.
Главная задача проекта «Перезвони сам», в рамках которого прошел вебинар, — уберечь пользователей от злоумышленников в интернете. Программа появилась, поскольку в столице существует проблема с мошенничеством, рассказал Александр Серегин, руководитель проектов департамента информационных технологий города Москвы.
«Когда такие ситуации начали накапливаться, родилась идея социального проекта, который послужит площадкой, по сути, для жителей», — пояснил он.
Серегин отметил, что число просмотров вебинаров на портале «Перезвони сам» увеличивается. Если первый вебинар смотрели 20 тысяч человек, то последний, четвертый, привлек 90 тысяч зрителей.
Что делать, если покупка оказалась неудачной?
Участникам мероприятия объяснили, как действовать, если неудачная покупка уже произошла. Например, если товар не доставили в срок, от него можно отказаться или назначить удобную дату доставки.
Если вещь оказалась некачественной, покупатель имеет право на возврат средств. В случаях, когда продавец не соглашается возвращать деньги, поможет разобраться Роспотребнадзор.
Общественный советник управы района Савелки Валентина Болтенко побывала на вебинаре «Перезвони сам». Она сообщила, что не в первый раз пришла на мероприятие проекта.
«Мне интересно, я доведу до сведения своих жильцов, своих коллег в управе и, думаю, мы сможем избежать еще неприятностей», — отметила Болтенко.
Вебинары «Перезвони сам» помогут узнать больше об онлайн-покупках и противостоянии злоумышленникам. Такие мероприятия проводят регулярно. Присоединиться к ним может любой желающий. Подробности — на сайте проекта. Там же можно найти разборы реальных историй и инструкции на случай, если вас обманули.
Интернет
Мошенничество
Москва 2023
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