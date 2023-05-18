Общество 18 мая 2023, 16:47 Правила безопасных покупок в Сети перечислили на вебинаре проекта «Перезвони сам» в Москве Пресс-служба Авито

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Стремительное развитие интернет-торговли позволило снимать квартиру, находить строителя или выбирать автомобиль из дома, не отрываясь от экрана. Но совершая покупки в Сети, нужно помнить о безопасности. О правилах, которые помогут уберечься от злоумышленников, рассказали на вебинаре в рамках городского проекта «Перезвони сам» в Москве.

Участником мероприятия стал Андрей Рыбинцев — директор департамента доверия и безопасности «Авито». Он отметил, что сервис работает над безопасностью, поскольку для компании это приоритет номер один.

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«За прошедшие несколько лет мы больше чем в 20 раз снизили жалобы на те или иные нарушения, но все еще говорить, что опасности нет совсем, неправильно. Потому что всегда есть сценарии так или иначе условно „взломать“ человека», — предупредил спикер.

Классифайд «Авито» помогает уберечь пользователей от злоумышленников, скрывая персональные данные. Площадка проводит уроки кибербезопасности и не только.

Как обезопасить себя?

По словам экспертов, взломать систему сложнее, чем человека. Поэтому злоумышленники стараются сыграть на чувствах пользователей.

На вебинаре по интернет-безопасности перечислили правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников. Например, важно не оплачивать товар до того, как он оказался на руках. Вести диалог в Сети нужно только с подтвержденными профилями.

Главная задача проекта «Перезвони сам», в рамках которого прошел вебинар, — уберечь пользователей от злоумышленников в интернете. Программа появилась, поскольку в столице существует проблема с мошенничеством, рассказал Александр Серегин, руководитель проектов департамента информационных технологий города Москвы.

«Когда такие ситуации начали накапливаться, родилась идея социального проекта, который послужит площадкой, по сути, для жителей», — пояснил он.

Серегин отметил, что число просмотров вебинаров на портале «Перезвони сам» увеличивается. Если первый вебинар смотрели 20 тысяч человек, то последний, четвертый, привлек 90 тысяч зрителей.

Пресс-служба Авито

Что делать, если покупка оказалась неудачной?

Участникам мероприятия объяснили, как действовать, если неудачная покупка уже произошла. Например, если товар не доставили в срок, от него можно отказаться или назначить удобную дату доставки.

Если вещь оказалась некачественной, покупатель имеет право на возврат средств. В случаях, когда продавец не соглашается возвращать деньги, поможет разобраться Роспотребнадзор.

Общественный советник управы района Савелки Валентина Болтенко побывала на вебинаре «Перезвони сам». Она сообщила, что не в первый раз пришла на мероприятие проекта.

«Мне интересно, я доведу до сведения своих жильцов, своих коллег в управе и, думаю, мы сможем избежать еще неприятностей», — отметила Болтенко.

Вебинары «Перезвони сам» помогут узнать больше об онлайн-покупках и противостоянии злоумышленникам. Такие мероприятия проводят регулярно. Присоединиться к ним может любой желающий. Подробности — на сайте проекта. Там же можно найти разборы реальных историй и инструкции на случай, если вас обманули.