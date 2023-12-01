Общество 01 декабря 2023, 23:01 Праведник с душком. Кто и за что собирается наградить Юрия Дмитриева Правозащитник Ионов: сегодня награды вручают людям с антироссийской риторикой Freepik

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Осужденный Юрий Дмитриев внезапно оказался награжденным званием «праведника народов мира». Разумеется, дал ему этот титул не Израиль, а неясная организация в Италии стараниями отечественных иноагентов. Жаль, добрые иностранные дяди и тети ничем не хотят помочь ребенку, которому лауреат искалечил жизнь.

Педофил будет праведником

Экс-глава карельского отделения общества «Мемориал»* Юрий Дмитриев может получить звание «праведника народов мира», сообщили в соцсетях организации. Примечательно, что лауреата в 2021 году осудили на 15 лет за изготовление детской порнографии и развратные действия. Сейчас он отбывает наказание.

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Обычно звание «праведника народов мира» присваивают тем, кто спасал евреев от смерти, и делает это музей Яд Вашем от имени государства Израиль. Дмитриев ни в чем подобном не замечен, да и наградили его некая Ассамблея ассоциации Сада праведников в Милане, Союз итальянских еврейских общин и муниципалитет Милана.

Тот же «Мемориал»* утверждает, что итальянский «Сад праведников» был открыт по образцу израильского: там тоже сажают деревья в честь людей, которые спасали человеческие жизни или сохраняли память о жертвах преследований. В марте 2024-го Дмитриев, дело которого его друзья считают политическим, тоже получит свое дерево.

Хотят негативно представить Россию

Правозащитник Александр Ионов в разговоре с «360» отметил, что сегодня, к сожалению, вручение премий и высоких званий больше относится к политизированным интеграциям. Награды вручают людям с определенной антироссийской риторикой.

Это не может не вызывать озабоченность. Наши бывшие западные коллеги и организации, которые спонсировались странами Запада, очень активно ищут среди российской оппозиции и оппозиционно настроенных граждан какие-то кейсы, которые можно возвести в ранг мировых новостей и представить Россию в негативном ключе. Александр Ионов

Эти нормативы поступают от Соединенных Штатов и объединенной Европы и принимаются под нажимом политического блока и спецслужб. Такая абсолютно политическая подоплека просто уничтожает истинную ценность звания, которое раньше присуждалось действительно выдающимся людям.

Комсомолец-дебошир

Юрия Дмитриева часто именуют историком. Сразу хотелось бы сказать, что это не так — никакого образования, кроме среднего, у него нет. Пытался было учиться в Ленинградском медицинском училище, но бросил. Поэтому работал он где придется: слесарем в банно-прачечном комбинате, начальником кочегарок в ЖЭКе, рабочим, руководил экскурсиями.

Имел Дмитриев и опыт заключения. Нет, не выходил на митинги и не печатался на Западе. В 1978 году он работал инструктором турбазы «Косалма» и, будучи пьяным, избил тамошнего кочегара. Побои были сильные: перелом нижней челюсти и ребер с повреждением тканей легкого, ушиб почки, множественные ушибы мягких тканей лица.

Суд приговорил 22-летнего комсомольца к трем годам исправительно-трудовой колонии общего режима. Позже Дмитриев всячески давал понять, что именно эти годы и сделали его «ярым антисоветчиком», не вдаваясь в подробности. Зато как только подули ветра перестройки, дебошир резво переквалифицировался в расследователи.

РИА «Новости»

Поиск жертв репрессий

Дмитриев примкнул к тогда только появившемуся «Мемориалу»*. Начиная с средины 80-х годов вся страна заново открывала для себя историю политических репрессий. Многие писатели и СМИ пользовались этим и, поднимая себе тиражи, сочиняли откровенно лживые истории, в которые многие верят и до сих пор.

Вместе с другом он начал составлять списки погибших репрессированных в Карелии. Работа была не пыльная — архив все-таки не кочегарка. Скоро Дмитриев сделал карьеру и даже написал несколько книг. Именно тогда его стали называть «историком». Вот только проверить найденные имена никто до сих пор не собрался. А зря.

К примеру, известно, что в перечне «жертв политического террора в СССР» «Мемориала»* было имя Федосьи Солиной. Она вместе с односельчанкой ругала и била попавшую в плен к немцам Зою Космодемьянскую, которая после пыток не могла стоять на ногах. Советская власть расстреляла злых баб, но одна из них неожиданно всплыла «жертвой».

Списки жертв репрессий, 1989 год / РИА «Новости»

Награда за фотографии

Во втором браке у Дмитриева не было детей, и супруги удочерили девочку. Скоро брак распался — со слов мужчины, жена якобы хотела вернуть ребенка в детский дом, но потом ушла сама. Отец самостоятельно занялся воспитанием, вот только методы и забота оказались довольно странными.

На исходе 2016 года полицию известили, что Дмитриев занимается изготовлением детской порнографии: дескать, уже три года снимает свою приемную дочь обнаженной. При обыске снимки действительно нашли. Девочку, которой тогда исполнилось 11 лет, забрала опека, ее приемного отца арестовали.

Math / Unsplash

Когда стало ясно, что заявить как диссидент Владимир Буковский, будто фото подбросили — не выйдет, Дмитриев сообщил, что снимки девочки были нужны для ее дневника здоровья и отчета перед органами опеки. Те, правда, никогда и близко такие «ню» не просили, да и заботливый отец их не предъявлял.

Между тем «Мемориал»* уже поднимал общественность на защиту «невинно оболганного». По стране начали появляться пикетчики с требованием освободить Дмитриева, газеты запестрели соответствующими публикациями о «жертве режима», различные «эксперты» доказывали, что фотографировать голых девочек в порядке вещей.

Удивительно, но Дмитриев почти соскочил: в 2018 году его сначала освободили из-под стражи под подписку о невыезде, а пару месяцев спустя и вовсе оправдали. Вот только бабушка приемной дочери «историка» выступила против оправдательного приговора. После этого с девочкой поговорили психологи. Уголовное дело возобновили.

РИА «Новости»

Теперь к странностям про «дневник здоровья» добавились пояснения, будто трогал он ребенка за неположенные места исключительно с целью определить — нет ли там травм. Сходить к участковому педиатру, видимо, что-то не позволяло. Но показания девочки не оставили суду сомнений, и Дмитриев получил 15 лет строгого режима.

Светлые люди из «Мемориала»* и другие сочувствующие (большая часть которых покинула Россию) уверены, что девочка намеренно оговорила Дмитриева: то ли бабка подучила, то ли злые чекисты, а может сама мстит за не купленное однажды мороженое. Судьба ребенка, которому пришлось жить с извращенцем, их не тронула.

И вместо послесловия. За время следствия Дмитриева наградили премией «Московской Хельсинкской группы» в области защиты прав человека, шведской премией Фонда памяти Анны Дальбек за гражданское мужество в борьбе за права человека, премией имени Льва Копелева и премией имени Андрея Сахарова.

* Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ иностранным агентом.