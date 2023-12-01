01 декабря 2023, 23:01
Праведник с душком. Кто и за что собирается наградить Юрия Дмитриева
Правозащитник Ионов: сегодня награды вручают людям с антироссийской риторикой
Осужденный Юрий Дмитриев внезапно оказался награжденным званием «праведника народов мира». Разумеется, дал ему этот титул не Израиль, а неясная организация в Италии стараниями отечественных иноагентов. Жаль, добрые иностранные дяди и тети ничем не хотят помочь ребенку, которому лауреат искалечил жизнь.
Педофил будет праведником
Экс-глава карельского отделения общества «Мемориал»* Юрий Дмитриев может получить звание «праведника народов мира», сообщили в соцсетях организации. Примечательно, что лауреата в 2021 году осудили на 15 лет за изготовление детской порнографии и развратные действия. Сейчас он отбывает наказание.
Реклама
Обычно звание «праведника народов мира» присваивают тем, кто спасал евреев от смерти, и делает это музей Яд Вашем от имени государства Израиль. Дмитриев ни в чем подобном не замечен, да и наградили его некая Ассамблея ассоциации Сада праведников в Милане, Союз итальянских еврейских общин и муниципалитет Милана.
Тот же «Мемориал»* утверждает, что итальянский «Сад праведников» был открыт по образцу израильского: там тоже сажают деревья в честь людей, которые спасали человеческие жизни или сохраняли память о жертвах преследований. В марте 2024-го Дмитриев, дело которого его друзья считают политическим, тоже получит свое дерево.
Хотят негативно представить Россию
Правозащитник Александр Ионов в разговоре с «360» отметил, что сегодня, к сожалению, вручение премий и высоких званий больше относится к политизированным интеграциям. Награды вручают людям с определенной антироссийской риторикой.
Это не может не вызывать озабоченность. Наши бывшие западные коллеги и организации, которые спонсировались странами Запада, очень активно ищут среди российской оппозиции и оппозиционно настроенных граждан какие-то кейсы, которые можно возвести в ранг мировых новостей и представить Россию в негативном ключе.
Александр Ионов
Эти нормативы поступают от Соединенных Штатов и объединенной Европы и принимаются под нажимом политического блока и спецслужб. Такая абсолютно политическая подоплека просто уничтожает истинную ценность звания, которое раньше присуждалось действительно выдающимся людям.
Комсомолец-дебошир
Юрия Дмитриева часто именуют историком. Сразу хотелось бы сказать, что это не так — никакого образования, кроме среднего, у него нет. Пытался было учиться в Ленинградском медицинском училище, но бросил. Поэтому работал он где придется: слесарем в банно-прачечном комбинате, начальником кочегарок в ЖЭКе, рабочим, руководил экскурсиями.
Имел Дмитриев и опыт заключения. Нет, не выходил на митинги и не печатался на Западе. В 1978 году он работал инструктором турбазы «Косалма» и, будучи пьяным, избил тамошнего кочегара. Побои были сильные: перелом нижней челюсти и ребер с повреждением тканей легкого, ушиб почки, множественные ушибы мягких тканей лица.
Суд приговорил 22-летнего комсомольца к трем годам исправительно-трудовой колонии общего режима. Позже Дмитриев всячески давал понять, что именно эти годы и сделали его «ярым антисоветчиком», не вдаваясь в подробности. Зато как только подули ветра перестройки, дебошир резво переквалифицировался в расследователи.
Поиск жертв репрессий
Дмитриев примкнул к тогда только появившемуся «Мемориалу»*. Начиная с средины 80-х годов вся страна заново открывала для себя историю политических репрессий. Многие писатели и СМИ пользовались этим и, поднимая себе тиражи, сочиняли откровенно лживые истории, в которые многие верят и до сих пор.
Вместе с другом он начал составлять списки погибших репрессированных в Карелии. Работа была не пыльная — архив все-таки не кочегарка. Скоро Дмитриев сделал карьеру и даже написал несколько книг. Именно тогда его стали называть «историком». Вот только проверить найденные имена никто до сих пор не собрался. А зря.
К примеру, известно, что в перечне «жертв политического террора в СССР» «Мемориала»* было имя Федосьи Солиной. Она вместе с односельчанкой ругала и била попавшую в плен к немцам Зою Космодемьянскую, которая после пыток не могла стоять на ногах. Советская власть расстреляла злых баб, но одна из них неожиданно всплыла «жертвой».
Награда за фотографии
Во втором браке у Дмитриева не было детей, и супруги удочерили девочку. Скоро брак распался — со слов мужчины, жена якобы хотела вернуть ребенка в детский дом, но потом ушла сама. Отец самостоятельно занялся воспитанием, вот только методы и забота оказались довольно странными.
На исходе 2016 года полицию известили, что Дмитриев занимается изготовлением детской порнографии: дескать, уже три года снимает свою приемную дочь обнаженной. При обыске снимки действительно нашли. Девочку, которой тогда исполнилось 11 лет, забрала опека, ее приемного отца арестовали.
Когда стало ясно, что заявить как диссидент Владимир Буковский, будто фото подбросили — не выйдет, Дмитриев сообщил, что снимки девочки были нужны для ее дневника здоровья и отчета перед органами опеки. Те, правда, никогда и близко такие «ню» не просили, да и заботливый отец их не предъявлял.
Между тем «Мемориал»* уже поднимал общественность на защиту «невинно оболганного». По стране начали появляться пикетчики с требованием освободить Дмитриева, газеты запестрели соответствующими публикациями о «жертве режима», различные «эксперты» доказывали, что фотографировать голых девочек в порядке вещей.
Удивительно, но Дмитриев почти соскочил: в 2018 году его сначала освободили из-под стражи под подписку о невыезде, а пару месяцев спустя и вовсе оправдали. Вот только бабушка приемной дочери «историка» выступила против оправдательного приговора. После этого с девочкой поговорили психологи. Уголовное дело возобновили.
Теперь к странностям про «дневник здоровья» добавились пояснения, будто трогал он ребенка за неположенные места исключительно с целью определить — нет ли там травм. Сходить к участковому педиатру, видимо, что-то не позволяло. Но показания девочки не оставили суду сомнений, и Дмитриев получил 15 лет строгого режима.
Светлые люди из «Мемориала»* и другие сочувствующие (большая часть которых покинула Россию) уверены, что девочка намеренно оговорила Дмитриева: то ли бабка подучила, то ли злые чекисты, а может сама мстит за не купленное однажды мороженое. Судьба ребенка, которому пришлось жить с извращенцем, их не тронула.
И вместо послесловия. За время следствия Дмитриева наградили премией «Московской Хельсинкской группы» в области защиты прав человека, шведской премией Фонда памяти Анны Дальбек за гражданское мужество в борьбе за права человека, премией имени Льва Копелева и премией имени Андрея Сахарова.
* Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ иностранным агентом.
Педофилы
Россия
Испания
Иноагенты
Реклама
Реклама