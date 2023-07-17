Общество 17 июля 2023, 19:39 «Правая рука не знает, что делает левая». Почему закон о выгуле собак в намордниках не сработает Юрист Комагина: собачники будут сопротивляться обязательному выгулу питомцев в намордниках РИА «Новости»

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Закон о выгуле собак в намордниках не сработает, поскольку владельцы животных не станут соблюдать это требование. Такое предположение озвучила в беседе с «360» президент фонда «Забытые животные», юрист Анастасия Комагина.

В России собираются ввести штраф за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка, сообщили «Известия». Кабмин уже поддержал такой законопроект.

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Нужны выгульные площадки

Штрафовать за выгул собаки без намордника должна будет полиция, но контролем займется региональный надзор. Это создаст правовую коллизию, отметила Комагина.

Для того чтобы это реально работало, необходимо вначале обеспечить граждан собачьими площадками нормальными. В основном все собачьи площадки, которые есть, вот это небольшое количество — больше дрессировочные площадки. Для маленьких, допустим, пород они вообще не подходят, они могут там травмироваться. Анастасия Комагина юрист

Служебных собак в городах держит не так много людей, добавила глава фонда помощи животным. Собачникам нужны площадки, на которых можно было бы отпустить питомца побегать и поиграть. На таких территориях должны стоять специальные урны для экскрементов, чтобы было удобно убирать за питомцами, а лесенки и другие строения необязательны.

«У нас не хватает именно выгульных площадок, <…> людям надо где-то выгуливать животных. Это прекрасно, но создайте и инфраструктуру, чтобы люди могли это соблюдать — те люди, которые законопослушные. Чтобы им не приходилось два часа ехать до ближайшего леса и там выгуливать собаку — это нереально. Есть люди, которые хотят исполнять это все, и человек прекрасно понимает, но чисто технически это невозможно», — пояснила Комагина.

По ее мнению, полицейским не будет дела до питомцев, гуляющих без намордников. На региональный надзор как-то можно рассчитывать, но основная проблема в субъектах — это собаки, кусающие людей. В основном это безнадзорные звери, поэтому намордники здесь не помогут — нужна система приютов, заявила собеседница «360».

Потенциально опасные породы не найти днем с огнем

В 2019 году в России утвердили список из 12 потенциально опасных пород. Именно на таких животных предложили обязательно надевать намордники. Однако в этот перечень включили породы, которые не найти в стране днем с огнем, подчеркнула Комагина.

«Их реально полторы собаки в Российской Федерации — вот таких пород. Первоначально в этот список входили животные, которых заметили в нападениях на людей, в драках между представителями собачьего рода. <…> Но потом благодаря лоббированию заводчиков список сократился до этого убогого количества», — возмутилась юрист.

Намордники для всех собак

По федеральному закону все остальные породы не надо водить в намордниках, отметила президент фонда помощи животным. При этом сейчас региональный закон имеет приоритет. Получается, что региональные власти могут обязать водить в намордниках всех собак.

«Правая рука не знает, что делает левая, абсолютно. Что-то принимают в надежде, что что-то должно сработать из этой всей кучи законопроектов», — поделилась негодованием Комагина.

Она усомнилась, что кто-то будет расширять список потенциально опасных пород. Скорее всего, хозяев обяжут надевать намордники на любых собак, предположила юрист. Соблюдать это требование никто не будет.

Чем более требования являются нелепыми, тем, естественно, [больше] люди будут сопротивляться. Просто это будет приводить к правовому нигилизму со стороны населения. Если бы это был подход с умом и обоснованием! Анастасия Комагина

«Есть собачьи площадки, например, ты можешь там выгулять собаку без намордника. Есть время, когда гуляют крупные собаки, друг с дружкой играют, есть время, когда мелкаши гуляют. И все это мирно и в шаговой доступности. Потом надел на собаку намордник, пошел домой. А когда заставляют собаку круглосуточно находиться на улице в наморднике, любую собаку — это люди не будут просто делать, и все. И никакие полицейские в таком количестве на каждого собаковода, никакие региональные органы просто не справятся с этим количеством собаководов. Это к каждому собаководу нужно будет приставить контролирующее лицо, что ли?» — задалась вопросом Комагина.

Нельзя просто отправить запрет в космос

Юрист также усомнилась, что закон принесет более осознанное отношение к выбору и воспитанию собаки, хотя хотелось бы на это надеяться.

«Мы видим, что у нас до сих пор и экзотических, диких животных заводят, несмотря на запрет и так далее. Но я надеюсь, что хотя бы сократится, да», — сказала она.

Комагина подчеркнула, что к вопросу необходимо подходить по-другому — с пониманием дальнейшей работы. Просто принять закон и смотреть, сработает ли он, недостаточно.

«Потому что этот вариант, скорее всего, не сработает. Когда ты принимаешь закон, нужно видеть механизм исполнения, как это будет исполняться в реальности. И вообще, осуществимо ли это. Потому что просто кинуть в воздух, в космос отправить какой-то запрет, это ж может ни к чему не привести. Скорее всего, так и будет», — заключила она.