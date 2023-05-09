Эксклюзив 09 мая 2023, 19:17 Позиция США устами Украины. Почему визит лидеров СНГ на парад в Москву сочли демаршем Политолог Орлов: для США визит лидеров стран СНГ в Москву на 9 Мая — демарш РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский МИД разозлил визит лидеров стран СНГ на парад Победы в Москве 9 мая. В ведомстве сочли это «аморальным и недружественным шагом в отношении Киева». По поводу подобных заявлений нужно четко понимать, что Украина выступает ретранслятором позиции США и только с их стороны возможна какая-либо реальная реакция на этот шаг, объяснил в беседе с «360» политолог, директор Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Далее — его прямая речь.

Пентагон и Государственный департамент США ведут достаточно жесткую и агрессивную политику в отношении других государств для того, чтобы воспрепятствовать международному дипломатическому общению между Российской Федерацией и другими странами. Это происходит в том числе и на пространстве СНГ.

Конечно, для тех лидеров, которые в этот знаменательный день приехали в Москву, это был достаточно ответственный шаг непослушания в отношении Соединенных Штатов. И я больше чем уверен, что США постараются наказать эти государства за подобный демарш.

Америка будет высказывать свое недовольство. И, думаю, в частности, в отношении Казахстана и Армении определенные санкции будут.

Что касается того, что говорит Украина, тут нужно понимать: она является всего лишь неким низшим ретранслятором мыслей Госдепартамента, не более того. А какие-то реальные шаги возможны только со стороны США.

Выбор исторической правды

Если говорить о лидерах государств, которые приехали к нам на празднование Дня Победы, то нужно сказать им большое спасибо за то, что они выбрали правильную сторону истории для себя. Надеюсь, что такой выбор они продолжат делать в будущем.

Мы прекрасно понимаем ситуацию в Армении и ситуацию в Белоруссии, в Казахстане и в Средней Азии. И на самом деле, в каждом государстве достаточно разное отношение к тому, что происходит сейчас в новейшей истории.

Если в отношении Белоруссии мы понимаем, что мы с этой страной, по сути, связаны одной исторической цепью и судьбой, то в отношении Казахстана, Армении так сказать нельзя. У них позиция даже в части того, что сейчас происходит на территории бывшей Украины, неоднозначная.

Посмотрим на Среднюю Азию — там ряд государств постоянно переживают цветные революции, которые регулярно устраивают НКО и НПО, аффилированные с Госдепартаментом США.

Поэтому, опять же, рано говорить о том, что там все достаточно стабильно и есть четкая политическая позиция, которая может быть артикулирована вовне.

Тем не менее лидеры этих государств приехали в Москву, то есть они, по крайней мере, показали свое отношение ко Дню Победы, к Российской Федерации, продемонстрировали определенное партнерство. А как будет дальше — посмотрим.