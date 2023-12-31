31 декабря 2023, 19:14
«Пожелать друг другу самого лучшего». Астролог посоветовал войти в Новый год с чистым намерением
Астролог Гинзбург посоветовала россиянам оставить долги и обиды в уходящем году
В наступающем 2024 году повезет всем знакам зодиака, но каждому — в своей области. Прогнозом с «360» поделилась астролог Элеонора Гинзбург.
Овнам повезет в финансах. Речь идет об аспектах, касающихся материальных благ, накоплений, улучшения благосостояния и дохода.
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Тельцов ждет успех в саморазвитии и самореализации. Они смогут лучше влиять на окружающих. У представителей этого знака возрастет авторитет. В целом они обретут свой светлый путь.
Близнецам повезет в духовном развитии, в развитии внутреннего мира.
«В каких-то очень таких тайных, скрытых эзотерических вещах», — отметила астролог.
Раков ждет удача в дружбе. Она наладят отношения в коллективах и поучаствуют в общественной деятельности. Также в грядущем году люди этого знака освободятся от каких-то стереотипов.
Львам повезет в карьере. Их ждет развитие в профессии и карьерный рост. Не исключены успешные профессиональные проекты.
Для Дев 2024 год станет удачным в плене путешествий, получении высшего образования, духовного развития. Некоторые представители этого знака могут переехать.
Весы — единственные в 2024-м, кому позволено рисковать. Успешными могут оказаться крупные инвестиции.
Скорпионов ждет успех в партнерстве, личной жизни. Речь идет о серьезных отношениях, а не о легкой романтической любви. Возможно, некоторые представители этого знака зодиака выйдут замуж либо встретят любимого человека.
Стрельцов ждет очень много интересной работы. Эти люди добьются локального успеха, например, станут руководителем отдела.
И здоровье. Стрельцы смогут улучшить здоровье.
Элеонора Гинзбург
астролог
У Козерогов намечается романтическая любовь. Этих представителей знака ждет развитие творческого потенциала, радость, счастье и удовольствие.
Самые удачные сферы жизни у Водолеев в новом году — дом, семейный очаг, недвижимость и отношения с родителями.
Рыбы добьются успеха в социальных отношениях и смогут обучиться чему-то новому, а также проявить себя в писательской, журналистской и блогерской сферах.
Чтобы удачно встретить Новый год, нужно хорошо закрыть старый.
Закрыть все обиды, закрыть все долги, извиниться, помириться. В хорошем состоянии вместе с близкими, с семьей встретить Новый год и пожелать друг другу всего самого лучшего.
Элеонора Гинзбург
астролог
В Новый год необходимо войти с чистым намерением, с чистой душой, с добротой и с хорошим отношением ко всем, заключила Гинзбург.
Новый год
Астрология
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