Эксклюзив 31 декабря 2023, 19:14 «Пожелать друг другу самого лучшего». Астролог посоветовал войти в Новый год с чистым намерением Астролог Гинзбург посоветовала россиянам оставить долги и обиды в уходящем году Freepik

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В наступающем 2024 году повезет всем знакам зодиака, но каждому — в своей области. Прогнозом с «360» поделилась астролог Элеонора Гинзбург.

Овнам повезет в финансах. Речь идет об аспектах, касающихся материальных благ, накоплений, улучшения благосостояния и дохода.

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Тельцов ждет успех в саморазвитии и самореализации. Они смогут лучше влиять на окружающих. У представителей этого знака возрастет авторитет. В целом они обретут свой светлый путь.

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Близнецам повезет в духовном развитии, в развитии внутреннего мира.

«В каких-то очень таких тайных, скрытых эзотерических вещах», — отметила астролог.

Раков ждет удача в дружбе. Она наладят отношения в коллективах и поучаствуют в общественной деятельности. Также в грядущем году люди этого знака освободятся от каких-то стереотипов.

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Львам повезет в карьере. Их ждет развитие в профессии и карьерный рост. Не исключены успешные профессиональные проекты.

Для Дев 2024 год станет удачным в плене путешествий, получении высшего образования, духовного развития. Некоторые представители этого знака могут переехать.

Весы — единственные в 2024-м, кому позволено рисковать. Успешными могут оказаться крупные инвестиции.

Скорпионов ждет успех в партнерстве, личной жизни. Речь идет о серьезных отношениях, а не о легкой романтической любви. Возможно, некоторые представители этого знака зодиака выйдут замуж либо встретят любимого человека.

Стрельцов ждет очень много интересной работы. Эти люди добьются локального успеха, например, станут руководителем отдела.

И здоровье. Стрельцы смогут улучшить здоровье. Элеонора Гинзбург астролог

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У Козерогов намечается романтическая любовь. Этих представителей знака ждет развитие творческого потенциала, радость, счастье и удовольствие.

Самые удачные сферы жизни у Водолеев в новом году — дом, семейный очаг, недвижимость и отношения с родителями.

Рыбы добьются успеха в социальных отношениях и смогут обучиться чему-то новому, а также проявить себя в писательской, журналистской и блогерской сферах.

Чтобы удачно встретить Новый год, нужно хорошо закрыть старый.

Закрыть все обиды, закрыть все долги, извиниться, помириться. В хорошем состоянии вместе с близкими, с семьей встретить Новый год и пожелать друг другу всего самого лучшего. Элеонора Гинзбург астролог

В Новый год необходимо войти с чистым намерением, с чистой душой, с добротой и с хорошим отношением ко всем, заключила Гинзбург.