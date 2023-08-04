В Госдуму внесли законопроект о меньшей продолжительности рабочего дня в жару. Авторы инициативы предложили обязать работодателя сократить трудовой день на час, если температуре воздуха составляет от 28,5 градуса, на два — от 28,6 градуса, на четыре — от 29,1 градуса. «360» узнал у общественных деятелей, полезно ли это предложение и кто окажется в выигрыше.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Общественный деятель Эдуард Вакин: законопроект абсурдный и нецелесообразный

Я считаю этот законопроект абсурдным и нецелесообразным, потому что, если исходить из малого, дальше захочется больше: например, зимой сокращать из-за холода. Мы живем в XXI веке — у нас что зимой есть отопление, что летом кондиционеры.

Работодатели никак не будут это контролировать, возникнет хаотичная обстановка. Какая-то неразбериха, никаких преимуществ, только недостатки.

Не станут ли сотрудники отлынивать от работы? Будут разные моменты, в том числе человеческий фактор. Просто возникнет большая путаница.

На самом деле, сегодня есть вопросы и задачи поважнее, в которых нужно что-то изменять, дополнять и решать, на что стоит обращать внимание.

Могут быть уточнения из-за влияние [жары] на здоровье. Но это касается [конкретного] региона или природных катаклизмов. Это крайне редкие случаи, когда климат влияет на здоровье персонала. И в таких случаях речь о температуре выше плюс 40 градусов.