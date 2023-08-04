04 августа 2023, 19:11
Повод отлынивать или забота о сотрудниках? В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару
Общественный деятель Ерчкова: работодателей нужно обязать установить кондиционеры в офисах
В Госдуму внесли законопроект о меньшей продолжительности рабочего дня в жару. Авторы инициативы предложили обязать работодателя сократить трудовой день на час, если температуре воздуха составляет от 28,5 градуса, на два — от 28,6 градуса, на четыре — от 29,1 градуса. «360» узнал у общественных деятелей, полезно ли это предложение и кто окажется в выигрыше.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Общественный деятель Эдуард Вакин: законопроект абсурдный и нецелесообразный
Я считаю этот законопроект абсурдным и нецелесообразным, потому что, если исходить из малого, дальше захочется больше: например, зимой сокращать из-за холода. Мы живем в XXI веке — у нас что зимой есть отопление, что летом кондиционеры.
Работодатели никак не будут это контролировать, возникнет хаотичная обстановка. Какая-то неразбериха, никаких преимуществ, только недостатки.
Не станут ли сотрудники отлынивать от работы? Будут разные моменты, в том числе человеческий фактор. Просто возникнет большая путаница.
На самом деле, сегодня есть вопросы и задачи поважнее, в которых нужно что-то изменять, дополнять и решать, на что стоит обращать внимание.
Могут быть уточнения из-за влияние [жары] на здоровье. Но это касается [конкретного] региона или природных катаклизмов. Это крайне редкие случаи, когда климат влияет на здоровье персонала. И в таких случаях речь о температуре выше плюс 40 градусов.
Общественный деятель Карина Ерчкова: для развития бизнеса эта идея плачевна
Безусловно, работать в плюс 28-29 тяжело. Это сказывается и на работоспособности сотрудника.
Но, во-первых, как мы эту температуру будем измерять? Если градусник стоит на солнце, он может показывать и плюс 35.
Сотрудники жаловаться не смогут. Если они работают в коммерческой структуре, то бизнес диктует правила: не устраивает — не работайте в организации. Бюджетников можно будет еще как-то регулировать.
Инициатива наказуема. Не Борис Александрович же — инициатор идеи — будет оплачивать недоработанные часы. Бизнес не будет это делать. Социальные фонды — тоже вряд ли. Это большие денежные затраты. Преимущества только для сотрудника — можно отлынивать от работы.
Правильнее будет разработать инициативу, чтобы обязать работодателя ставить кондиционерную систему. На окна вешать жалюзи. Давать освещение за счет ламп. Но не сокращать рабочие часы.
У нас в принципе рабочий день длится восемь часов, но никак не четыре. Иначе ни коммерческие, ни бюджетные организации не будут выполнять свои планы. Неизвестно, кто будет нести ответственность.
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