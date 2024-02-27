Эксклюзив 27 февраля 2024, 14:32 Место для подбитого Abrams. Куда поставить поверженный американский танк Политолог Чирков предложил поставить подбитый Abrams в парке «Патриот» Танк Abrams M1A2. Фото: Daniel Löb / Global Look Press

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Подбитый американский танк Abrams предложили установить у посольства США в Москве. Политологи пояснили «360», что это уместнее сделать только в качестве развой акции. Для постоянного «места прописки» трофею лучше всего подойдет тематический парк.

Далее — прямая речь экспертов.

1 Политолог Анна Богачевака Вражескому танку не место в городах России Подбитый американский танк Abrams — это прекрасный инструмент в информационной войне. Его установка возле американского посольства может стать неплохим тактическим ходом, но есть опасность, что трофей будет использоваться в сиюминутном развлекательном контексте. В России в качестве памятников стоит большое количество советских танков, участвовавших в Великой Отечественной войне, — тут может возникнуть общественное раздражение. Даже очень хорошему американскому танку не место в наших прекрасных городах, пусть и в качестве трофея. Гораздо продуктивнее, мне кажется, здесь может сработать дальнейшая героизация военных и отражение события в массовой культуре. А Abrams пусть занимаются военные инженеры.

2 Доцент ИЭФ ГУУ Максим Чирков Американскому танку место в парке трофеев Инсталляция с подбитым танком Abrams в принципе возможна, но, мне кажется, что она все-таки должна носить временный характер. Разовую акцию, в принципе, можно было бы сделать и перед американским посольством, и на Лубянке, и на Красной площади, и в новых регионах — например, в Донецке. Краткосрочная демонстрация Abrams не испортит вид российских городов, в том числе и Москвы. Наоборот, это привлечет внимание и соберет достаточно большое количество публики. Однако долгосрочно подбитая и трофейная техника все-таки должна храниться в специальных парках — такие существуют во многих странах. Люди будут целенаправленно приезжать и смотреть все экспонаты, а не только один, пусть и знаковый, подбитый американский танк. Например, в Подмосковье самой яркой площадкой является парк «Патриот», где можно посмотреть огромное количество иностранной военной техники, в том числе из недружественных стран.

3 Доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин Abrams стал произведением искусства ратного боя Один подбитый Abrams — это событие, которое позволяет показать всему миру, что даже весьма хваленые танки США на поле боя не являются чем-то сверхъестественным для наших средств поражения. Мы спокойно, как и обещали, уничтожаем и их, и Leopard, и другую технику, которая появится на линии боевого соприкосновения. Я за то, чтобы аккуратно, медленно провести этот Abrams мимо американского посольства, может быть, даже сделать небольшую техническую остановку. Этого будет достаточно, чтобы самые ушлые корреспонденты зарубежных изданий сфотографировали подбитую машину и разослали ее снимки по всему миру. Возможно, не все фотографии будут опубликованы — у них же нет свободы слова, тем более в средствах массовой информации. Но издания государств глобального Юга наверняка бы показали, как мы жжем неприятельскую технику, которая направляется против российских вооруженных сил. Поставить Abrams можно в парке «Победы» — там есть площадка, где показана подбитая техника. Аналогичную стоит создать и в Донецке, и где-нибудь в шаговой доступности от центра Москвы. Это не испортит ландшафт городской застройки, но даст возможность полюбоваться произведением искусства ратного боя героев России.