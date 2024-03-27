Эксклюзив 27 марта 2024, 20:17 Потеря сна и страх улицы. Профессор — о возможных последствиях для психики после теракта Профессор Венгер объяснил возможные последствия для психики после теракта

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Теракт в Crocus City Hall 22 марта потряс всех россиян, страна переживает за тех, кто потерял своих родных, и за тех, за чьи жизни сейчас борются врачи. О том, с какими психологическими последствиями в будущем могут столкнуться люди, в беседе с «360» рассказал доктор психологических наук, профессор кафедры психологии им. В. П. Зинченко факультета социальных и гуманитарных наук Государственного университета «Дубна» Александр Венгер.

Особенности поведения людей при ЧП

Возможны разные индивидуальные реакции на ЧС, но что объединяет их все: человек практически не в состоянии быстро осознать ситуацию и контролировать свое поведение.

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Во многом он действует на основе инстинктов, которые у нас еще от животных, стремясь любым способом как можно быстрее выбраться.

Известны случаи, когда люди в экстремальных ситуациях выпрыгивали из окон с очень высоких этажей и разбивались. К счастью, в «Крокусе» не было такого риска.

О возможных последствиях для психики

Самое универсальное последствие [с которым могут столкнуться люди, пережившие страшные события], — это нарушения сна, самые разные. Может быть трудно засыпать, человек просыпается, ему снятся кошмары.

И даже если он вроде бы нормально спал, часто все равно утром чувствует себя невыспавшимся, потому что сон не очень полноценный. Это очень важно, потому что нужно, чтобы восстановилась психика. А для этого — чтобы восстановилась нервная система, которой необходим хороший сон.

И конечно, страхи, боязнь того, что снова возникнет такая же ситуация. Иногда люди боятся вообще выходить из дома. Часто появляется страх громких звуков. Возникают и так называемые флешбэки — это очень яркие воспоминания о каком-то моменте из чрезвычайной ситуации, человек как будто ее видит, слышит.

Бывают панические атаки — когда что-то вспомнилось, происходит приступ острого страха, с сильным сердцебиением, холодным потом, ноги подгибаются. Человек начинает бояться: не умираю ли я?

Как бороться с панической атакой? Постараться последить за своим дыханием, вдыхать неторопливо, считая до четырех. И так же на счет четыре выдыхать. Дело не только в том, что успокаивается дыхание, но и в том, что человек отвлекся от пугающего воспоминания, сосредоточился на себе, начал собой управлять.

Как вернуть сон

По поводу сна — снотворное тут нежелательно, нужны успокоительные средства, а не снотворные. Они есть в аптеках: неврологический сбор трав, его можно заваривать, еще один сбор — для ванны.

Есть успокаивающие запахи: эфирные масла лаванды, мелиссы, они очень улучшают сон. Теплый душ перед сном — пять минут. И промокнуть себя полотенцем, не растирая (растирание возбуждает) — и в кровать.

В тяжелых случаях могут потребоваться настоящие лекарства, но их уже назначает индивидуально врач.

Если говорить о том, как искажается ощущение времени в условиях ЧС, можно отметить, что мы перестаем сознательно управлять собой, включаются древние механизмы, которые у нас даже не от обезьян.

Какие-то моменты могут растянуться, а какие-то — вовсе выпасть. Была одна ситуация — и потом вдруг возникла совсем другая, потому что промежуточная из памяти выпала. Часто таким «кусочным» становится восприятие времени.