Проезд электросамокатов предложили ограничить. Но проблему аварийности это не решит | 360°

Эксклюзив 10 сентября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber Проезд электросамокатов предложили ограничить. Но проблему аварийности это не решит Эксперт Гуревич назвал неэффективной идею ограничить права электросамокатчиков РИА «Новости»

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Россиянам на электросамокатах запретят проезжать пешеходные переходы. Это ограничение, а также ряд других содержится в законопроекте, который подгттовил Минтранс России. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение правительства. Но измеенния в правила дорожного движения не снизят число аварий с участием самокатчиков.

Пешеходов призвали защитить от лихачей

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Проблему с безопасностью дорожного движения из-за появления новых средств передвижения озвучил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он обратился в Минтранс с просьбой установить для электросамокатов зоны снижения скорости в районах пешеходных переходов. Министерство ответило парламентарию. С текстом документа ознакомилось РИА «Новости».

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«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — сообщил первый замминистра Андрей Костюк.

«Минтранс поддержал нашу инициативу ограничить наездникам на современных гаджетах пересечение проезжей части по пешеходным переходам. Эксперты солидарны в позиции, что рулевым СИМов (средств индивидуальной мобильности — прим. ред.) нужно переходить дорогу, а не переезжать», — написал в своем Telegram-канале Султан Хамзаев.

Он подчеркнул, что самокатчики все чаще сталкиваются с пешеходами, поэтому их нужно оградить от «лихачей».

Yoav Aziz/Unsplash. com

В ответе из министерства добавили, что введение такой меры может повысить безопасность на пешеходных переходах. Проект документа уже рассмотрели, а подкомиссия рекомендовала одобрила его внесение на обсуждение в правительство. В Минтрансе уточнили, что проект подготовили в рамках федерального закона «О Правилах дорожного движения».

Статистика по ДТП с самокатами ухудшилась

В первом полугодии количество ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других СИМов по сравнению с прошлогодними цифрами выросло. За шесть месяцев текущего года в стране зафиксировали 370 таких аварий, жертвами которых стали шесть человек. Еще 382 получили травмы, рассказали аналитики Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России.

Число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8%, сообщил «Коммерсант». Лидерами по количеству аварий с участием самокатов стали Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская и Кемеровская области.

В столичном ГИБДД рассказали, что за первое полугодие зафиксировали 79 дорожных аварий с электросамокатов.

«Анализ аварийности показал, что основными нарушениями <…> стали такие, как: нарушение правил движения по пешеходным переходам, невыполнение требований сигналов светофора, пересечение проезжей части вне пешеходного перехода, а также создание помех для движения пешеходов по тротуарам», — резюмировали полицейские.

В Минтрансе предприняли попытку изменить ситуацию, однако сделать это так просто, отметили эксперты.

Ian Valerio/Unsplash. com

Проблема назрела давно

О возможном ограничении прав самокатчиков говорят уже давно, заявил автоюрист Лев Воропаев. В интервью «360» он рассказал, что аварийность с участием этих средств передвижения достаточно высока.

«Думаю, изменения необходимы в том, чтобы снизить аварийность и травматичность с участием этих электросамокатов», — отметил эксперт.

Он добавил, что в разных регионах страны владельцев электросамокатов рассматривают и как пешеходов, и как водителей транспортных средств. Установление единого подхода могло бы решить часть проблемы, отметил автоюрист.

Воропаев также напомнил, что запрет на передвижение по пешеходным переходам действует для велосипедистов. Законодатели могут пойти по этому пути и ввести соответствующие ограничения для самокатчиков, подчеркнул он.

А вот по мнению эксперта в области транспорта Якова Гуревича, сейчас планируемые изменения не нужны.

«То, что делается сейчас — попытка с одной стороны затормозить развитие индивидуальных транспортных средств, с другой стороны — обеспечить дополнительную безопасность и пешеходам, и тем, кто использует эти транспортные средства, и водителям транспорта», — рассказал он «360».

Гуревич добавил, что для решения проблемы необходимо действовать комплексно, не применяя какие-то отдельные конкретные меры. По его словам, идея запретить самокатчикам передвижение по переходам — неэффективна, потому что эти транспортные средства в дальнейшем будут использовать все чаще.

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