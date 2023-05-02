Эксклюзив 02 мая 2023, 19:54 Послесловие к 2 мая в Одессе. Черная отметина в истории Украины Писатель Беседин: трагедия 2 мая 2014-го в Одессе стала черной отметиной в истории Украины Мужчина возлагает цветы на аллее городов-героев и воинской славы в Москве в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе / РИА «Новости»

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Девять лет назад, 2 мая 2014-го, в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами «Антимайдана» и участниками «Евромайдана». Противостояние закончилось разрушением палаточного городка противников госпереворота и «евроинтеграции» и поджогом Дома профсоюзов, в котором они укрывались. Погибли 48 человек, более 250 пострадали. О психологической стороне» вопроса и о том, как население Украины подвергали жестокому психологическому эксперименту, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Если верить диалектике Гегеля, а ей, определенно, стоит верить, старое заканчивается, и на его место приходит новое тогда, когда противоречия в существующей системе становятся неразрешимыми. Так происходит и в политике, и в социальной жизни, и в экономике, и в биологии.

«Так умирает мир: не взрыв, но всхлип», — писал Томас Элиот. Умирает и на его место приходит новое, существующее уже по другим законам.

Именно так произошло на Украине. Противоречия там между двумя Украинами — правильной и неправильной, рациональной и иррациональной — стали непреодолимыми, и страна в своем прежнем формате перестала существовать. И точкой — черной отметиной — стала трагедия 2 мая 2014 года в Одессе.

Девочка на лестнице Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года в результате пожара погибли люди, во время траурных мероприятий в Одессе / РИА «Новости»

Есть такой замечательный фильм «Бойцовский клуб» с потрясающей концовкой. Там мужчина и женщина стоят на фоне взрывающихся зданий, небоскребов, играет культовая песня Pixies «Where is my mind?», что, очевидно, переводится как «Где мой разум?». И это очень точный вопрос — риторический, своего рода эпиграф к новейшей истории Украины, написанной его пастырями и паствой.

Да, много сказано о политических моментах того, что происходило на территории бывшей УССР после 1991 года. Как та, если коротко, превращалась в антирусский и антироссийский плацдарм вместо того, чтобы, наследовав серьезные богатства, развиваться своим, действительно независимым, путем.

Однако наиболее интересна, на мой взгляд, психологическая сторона вопроса. И насколько она пугающа, настолько и фундаментальна.

На протяжении десятков лет население Украины подвергали колоссальному по своей жестокости и масштабу психологическому эксперименту, уникальному в своей сути, когда людей заставляли отказаться не только от Родины, корней, идентичности, но и от прежней картины мира, системы координат в целом. Когда выкорчевывались не просто идеи, но архетипы личности.

Это делали систематично и беспощадно. Оттого на Евромайдане столь легко и даже охотно приняли русофобские, а на деле — человеконенавистнические нарративы, к которым добавились установки на стремление к ложному совершенству. Хорошие люди, ослепленные фальшивыми идеями, превратились в злодеев — то, что в психологии называется эффектом Люцифера.

Для этого применили соответствующие манипулятивные практики и технологии, меняющие сознание. Есть такое расхожее мнение, будто на Евромайдане что-то такое сомнительное подмешивали в чаек — это упрощение. На самом деле, работали с самой тканью ума.

Фотографии жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, принесенные участниками акции, посвященной девятой годовщине трагедии, у здания посольства Украины в Москве / РИА «Новости»

При этом — и тут нет никакой конспирологии — применяли совершенно оккультные практики, взятые за образец у Третьего рейха (нацисты, в свою очередь, позаимствовали их у древних культов). Если говорить упрощенно и коротко, то воспевался и устанавливался культ смерти. Для этого убили протестующих — сделали это, как известно, их же соратники. Они стали необходимой жертвой на заклание, строительным материалом новой религии, в которой должны быть свои мученики. И неслучайно после убийства их тела носили по улицам и выставляли на площади.

Как следствие, Украина не ужаснулась, а либо радостно, либо равнодушно приняла зверское убийство людей в Одессе. Тоже, безусловно, своего рода жертвоприношение злым силам.

Участники траурного мероприятия в память о погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов на площади Ленина в городе Донецке, 2015 год / РИА «Новости»

И что важно: многие украинцы не видели в убитых и заживо сожженных одесситах людей. Для того и использовали всю эту безумную маркировку их колорадами и ватниками.

Убивали не людей — убивали функцию и угрозу, уничтожали то, что могло помешать стремлению к ложному единству. Это можно назвать зомбификацией вроде той, что показывают в фильмах ужасов. А можно маркировать массовым психозом, противостоять которому могли либо люди склонные к паранойе, либо очень смелые. Последних уничтожали физически или задавливали репрессиями.

Выгоревшее в результате пожара одно из внутренних помещений здания Дома профсоюзов на площади Куликова поля в Одессе / РИА «Новости»

Все то, что было после Одессы, — агония, пляски на костях вроде тех, что устраивают адепты инфернальных культов или сект. Это безумие, постоянно разрастающееся и требующее все новых жертв.

Неслучайно Евромайданом во многом заправляли те, кто был напрямую связан или даже возглавлял, как Турчинов, религиозные организации. Подобный психоз, сатанизм, в основе которого лежит ложная идея превосходства, совершенства, сформулированного кукловодами, невозможно побороть или лечить сугубо военными способами.

Участники акции памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года, организованной Союзом политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ), возле посольства Украины в Москве / РИА «Новости»

Мы помним, что изначально в качестве целей СВО заявлены денацификация и демилитаризация. Но, повторюсь, украинская чума разрастается, прежде всего в интеллектуальной и психологической сфере.

Поэтому мы должны говорить о денацификации и демилитаризации в первую очередь украинского сознания, и для этого должны использоваться соответствующие психологические, информационные и интеллектуальные практики. Они, помимо военных методов, приблизят нашу победу. Причем под нашей победой я понимаю в том числе победу здравого смысла и ясного самих украинцев.