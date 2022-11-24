Эксклюзив 24 ноября 2022, 19:35 Последний удар. Украинцев коллективно затаскивают в псевдоправославную секту Православный блогер Шевченко: у СВО появится дополнительная задача — десхизматизация Верующие на «объединительном соборе» на Софийской площади в Киеве, 15 декабря 2018 года / РИА «Новости»

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Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви и изъятии ее имущества внесли в Раду весной 2022 года, однако так и не приняли. Теперь, после обысков СБУ в Киево-Печерской лавре и других монастырях, украинский парламент захотел запретить на территории страны деятельность Русской православной церкви, а также любых религиозных организаций и учреждений, входящих в ее состав или признающих подчиненность. О том, как украинцев отрывают не только от россиян, но и от здравого смысла, заставляя вступать в секту, — в материале «360».

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Далее — прямая речь.

Андрей Лоргус (отец Андрей), православный священник, писатель, преподаватель и общественный деятель

Это очень сложный и болезненный вопрос. Он связан с историей семей, городов и сел, с религиозной идентичностью, в которой они все выросли и с которой не могут считать себя по-другому. Это не только вопрос ценностей. Ценности везде одинаковые — Символ Веры, образ служения. Это все абсолютно идентично, тут нечего отличить, кроме повиновения митрополита и патриарха.

Для людей это вопрос именно истории, вопрос духовной принадлежности. Отрыв здесь идет по жизни, по живому чувству. Здесь любое насилие будет ошибкой. Ошибкой как политической, так и церковной.

Но для людей это вопрос именно истории, вопрос духовной принадлежности. Отрыв здесь идет по жизни, по живому чувству. Здесь любое насилие будет ошибкой. Ошибкой как политической, так и церковной.

Уврачевать это все очень трудно, почти невозможно. Да, вырастет молодежь со временем. Может быть, она будет уже другая. Но, может, она будет мстить за насилие над отцами и дедами. Кто знает…

Для украинцев выбор давно уже происходит, лет 8–10 назад начались гонения на УПЦ. Проблема Украины для нас, русских, не очень понятная, потому что у нас Церковь одна. У нас есть старообрядцы, но они потомственные, и их очень мало. Перед нами такого выбора никогда не было.

А у них выбор стоял очень давно — со времен Брестской унии. На Украине грекокатолицкая церковь, она существует уже около 500 лет. А еще с 17 года существуют другие церкви. Во времена перестройки Украина вошла с четырьмя православными церквями.

Сегодня нарушается выбор родовой, выбор поколений. Молодежь еще можно чему-то своему научить, но стариков и людей среднего возраста — нет. У нас есть основа. У нас есть Евангелие, у нас есть Христос. Если мы будем придерживаться этой основы, а она едина, то тогда будет и единство Церкви.

«Объединительный собор» в Софийском соборе, Киев / Администрация президента Украины, Михайл Палінчак

Святослав Шевченко, священник РПЦ, православный блогер

На самом деле, то, что сегодня происходит в мире в отношении России и принято называть «культурой отмены», — это культура ненависти. Есть две сильные эмоции, которые способны двигать народные массы. Это радость, рожденная делами любви — милосердием, отзывчивостью, жертвенностью, единением. И ее негативный антипод — ненависть.

Если первая помогает понять и простить ближнего, то вторая отключает критическое восприятие действительности. Именно поэтому уже много лет народ Украины кормят этой ненавистью по отношению к России. А теперь ею подкармливают и весь мир.

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) / РИА «Новости»

Питательная среда для такой политики — постоянный поиск врагов, виновных во всех бедах. Неудивительно, что под этот «замес» подпала Украинская православная церковь, которая исторически была автономией внутри Русской церкви.

Иерархов УПЦ поставили в заведомо проигрышную позицию — их заставляют вечно оправдываться за то, что они не «клятые москали». И чтобы они не предпринимали, их все равно хотят бросить на жертвенник бога войны.

На моей памяти это уже не первый раз, когда УПЦ планируют запретить на законодательном уровне через Верховную раду. По сути, если подобный законопроект протащат, то будет открыта охота на ведьм, а значит, начнут реализовываться сценарии романов-антиутопий, где людей преследуют за мыслепреступления.

Над православными украинцами нависнет реальная угроза гонений за веру со всеми вытекающими в виде застенок, пыток и прочих элементов мученичества. Следовательно, у СВО появится дополнительная мотивация к уже имеющимся денацификации и демилитаризации — еще и десхизматизация, поскольку УПЦ будут непременно сталкивать в раскол.

Наталья Макеева, российский политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз

Сегодня Украиной управляют силы коллективного Запада во главе с США. Безусловно, они ставили своей целью (не сегодня, не вчера и не позавчера, а много лет назад) максимально оторвать ее от России.

Подчеркну, это проект достаточно давний, его реализовывали постепенно. Впервые некие идеи о существовании «особого народа» были высказаны аж в конце XIX века. Потом этот проект перерос в проект «Украина — анти-Россия», то есть орудие коллективного Запада против России.

Но когда мы говорим именно о религии, а не просто о культуре, необходимо мыслить в сакральных категориях. Значит, по сути, то, что появилось на территории Украины, — не православие. Это не Церковь, а секта, причем достаточно агрессивная и имеющая откровенную политическую окраску, ее лидеры делают политические заявления.

Никакого отношения к Церкви и идее спасения — главной в любой религии — это новообразование не имеет. По сути, украинцев коллективно пытаются затащить в деструктивную, псевдоправославную секту. Такой чисто политтехнологический проект хотят сейчас реализовать и в других бывших советских республиках.

Цель — продолжение переформатирования сознания украинского общества. Православие в некотором смысле было связующим явлением, точкой сборки между малороссами и русскими. Теперь нас пытаются лишить этой точки сборки, а также реальной возможности на мир и воссоединения, в том числе на метафизическом уровне.

Священнослужители и верующие на «объединительном соборе» на Софийской площади в Киеве / РИА «Новости»

Кроме того, мы знаем, что на Украине существует множество неоязыческих и синкретических сект. В рядах военизированных формирований, подконтрольных Киеву, сражается много представителей неоязычества. Еще в 1990-х годах там все это развивалось, цвели пышным цветом секты, укоренялись.

Сейчас — надо называть вещи своими именами — таким образом наносится последний удар.