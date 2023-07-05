Эксклюзив 05 июля 2023, 12:03 «Попытка сварить кашу из топора». Строительный эксперт рассказал, почему нельзя делать ремонт просроченными материалами Строительный эксперт Васильев: использовать в ремонте просроченные стройматериалы нельзя РИА «Новости»

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Строительные материалы с истекшим сроком годности не только потеряют в качестве, но и станут опасными. Строительный эксперт, основатель и генеральный директор АО «Главснаб» Федор Васильев посоветовал «360» не использовать их ради экономии.

Почему просроченные и уцененные стройматериалы под запретом

Магазинам и торговым площадкам, по его словам, запретили уценивать и продавать просроченные товары. Продавец должен изъять их, иначе понесет административную ответственность. Федор Васильев назвал мифом мнение о том, что пену, краску, эмаль, герметик и клей можно использовать очень долго и с ними ничего не случится, ведь это неорганические вещества и есть их никто не станет.

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«Однако надо понимать, что герметики запросто могут затвердеть, силикон перестанет липнуть, акрил пожелтеет. Монтажная пена с истекшим сроком годности — это опасная лотерея, баллон может просто не работать или даже может взорваться, если хранился в жарком помещении под прямыми лучами», — сказал он.

Открытые, пролежавшие долго, просроченные клеи и «жидкие гвозди» непригодны для использования. Поэтому специалист призвал производителей писать на упаковках, что любые строительные продукты в баллонах после истечения срока годности использовать строго запрещено.

Старый цемент — много трещин

Исходные характеристики просроченных сухих строительных смесей, бетона, фасадной штукатурки, шпаклевки, цемента тоже могут сильно измениться. Федор Васильев объяснил, что его срок годности цемента по действующим нормативам составил один год, но с указанием, что через каждые три месяца качество продукта снизится на 15%. Цемент общего назначения в негерметичной упаковке можно хранить только 60 суток, а быстротвердеющий, который чаще всего используют в обычном ремонте, — всего 45 дней.

«Покупать цемент с вышедшим сроком годности дешевле, для того чтобы сэкономить, — это попытка сварить кашу из топора на свой страх и риск. Многие, кто заливал просроченный цемент, сначала видели, что результат нормальный, но ровно через год стяжка полностью потрескалась», — заявил специалист.

Из-за этого он посоветовал сохранять бдительность, заказывая заливку в гараже или на парковке «под ключ». Если рабочие намешают лежалый цемент, то окончательный результат — вопрос везения.

Чем грозит использование стройматериалов, которые неправильно хранили

Наливные полы и плиточные клеи, по его словам, с течением времени тоже изменят свойства, например вместо 30 минут станут сохнуть месяцами, а потом плитка просто отвалится. Клеящие вещества в таких составах со временем распадутся на фракции.

«Приобретенные в рамках срока использования стройматериалы необходимо правильно хранить, иначе, например, оставленная на морозе на балконе краска может быть переморожена и будет непригодна, вряд ли кто-то захочет потом наносить ее с комками на стену», — сказал Федор Васильев.

Также при вскрытии банок в заколерованную краску уже попал кислород, поэтому во время долгого хранения она испортится: произойдет расслоение, появится запах плесени и прогорклого масла. Использовать ее в таком состоянии нельзя.