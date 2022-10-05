Группы смерти «Синий кит»: что это такое и как обезопасить детей | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber «Попала в группу смерти». Москвичка рассказала о попытках самоубийства своей дочери Психолог Бирарова призвала родителей любить и всегда поддерживать своих детей Gaelle Marcel/Unsplash. com

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Юная жительница Москвы попыталась совершить самоубийство. Ее мама Юлия рассказала «360», что ученица старших классов попала под дурное влияние в интернете. По ее словам, ребенку давали указания в группе смерти «Синий кит», а сама школьница регулярно отправляла кураторам отчеты о том, что она делала.

Вербовка на смерть

По словам Юлии, изменения начались примерно год назад.

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«Моя дочь попала в группу смерти „Синий кит“. Это случилось где-то больше года назад», — рассказала мама девочки. Она отметила, что ее дочка стала слушать психоделическую музыку, проводила много времени в наушниках, перекрасила волосы и начала носить темную одежду.

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Раньше она была вполне обычным, нормальным ребенком, отметила Юлия. Девочка была жизнерадостной, училась в кадетском классе, посещала школу актерского мастерства. Больше года назад на руках у девочки заметили порезы, а в ее комнате — странные символы.

По словам мамы, девочка была одержима идеей похудения. Через тематические сообщества в интернете она попала в так называемые группы смерти. По заданию кураторов она записывала провокационные ролики — всего 498 записей. Школьница не раз умышленно вредила собственному здоровью, а после очередного нанесения травм ее положили в специализированную клинику.

«Когда ее вовлекли в игру, я нашла в ее шкатулке с драгоценностями фигурку синего кита. У нее была атрибутика, которая была у них на сайте», — рассказала собеседница «360».

Daria Nepriakhina/Unsplash. com

Школьницу «оторвали от смерти»

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. По словам ее мамы, ребенок злится из-за того, что ей не позволили осуществить задуманное и войти в число «избранных».

«Психика травмирована полностью», — отметила Юлия.

По ее словам, кураторы следили за ее дочкой. Они присылали ей песни, под которые та должна была записывать определенные видеоролики. На мобильном телефоне школьницы всегда был заведен будильник. Время было одно и то же — 04:20 утра. Предположительно, именно в это время подростков склоняют к попытке самоубийства.

Несколько дней назад к девочке пришли гости. Спустя какое-то время они вывели ее из комнаты. Школьница снова нанесла себе увечья, истекала кровью. Юлия вызвала скорую помощь, и подростка увезли в больницу.

«Сейчас у ребенка физическое тело есть, а душа у нее потеряна», — отметила собеседница «360». Она добавила, что девочка возненавидела ее за спасение жизни.

Как выявить опасную склонность

Родителям важно следить за поведением своих детей, рассказала «360» семейный и детский психолог Наиля Бирарова. По ее словам, нужно замечать, насколько ребенок открыт, есть ли у него в глазах страх и испуг.

«Но есть другая сторона медали. Он может быть дома вполне адекватным, вести себя спокойно, даже где-то радостно, и при этом держать в себе эти дурные мысли, связанные с обществом и социумом, где он учится или где он находится», — рассказал психолог.

Бирарова отметила, что для предотвращения несчастных случаев требуется совместная работа родителей и школьных психологов.

«Единственное правило — всегда разговаривать, всегда договариваться, дискутировать и не скрывать свои чувства как родителя, пытаться ребенка раскрыть как ребенка», — подчеркнула собеседница «360».

Если ребенок решился на отчаянный шаг, его ни в коем случае нельзя ругать или отчитывать. По словам Бираровой, следует проявить любовь и поддержку.

«То есть наоборот — не усугублять травму, а дать ему поддержку, любовь, понимание, заботу. И чтобы он почувствовал, что рядом со своими родителями он в безопасности и ему не надо от них сбегать в другое безопасное место, что родители — это и есть то самое место силы», — отметил психолог. Чтобы стать поддержкой и опорой для своего ребенка, родителям нужно много над собой работать, резюмировала Наиля Бирарова.

Детский врач-психиатр Владимир Скавыш рассказал, как узнать, употребляют ли подростки наркотики. По словам медика, первым сигналом может послужить изменение запаха, исходящего от них.

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