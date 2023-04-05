Эксклюзив 05 апреля 2023, 02:01 «Пообещали жилье». Священник из Тувы встал перед бульдозером, который приехал сносить дом пенсионерки Отец Дмитрий: власти Тувы пообещали Нине Саая жилье, но пока это только слова

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В Туве священник встал на пути приехавшего сносить дом бульдозера. Так отец Дмитрий попытался привлечь внимание властей к истории местной жительницы Нины Саая, потерявшей почти всю семью. Долгие годы власти обещают дать женщине жилье, но до сих пор ей приходится переезжать из одного аварийного дома в другой. Отец Дмитрий рассказал «360», почему встал на защиту женщины.

Дело сестер Данданян — одно из самых резонансных преступлений, совершенных в Туве за последние годы. В 2017-м они убили почти всю семья Саая. В живых осталась лишь старшая дочь — Айза. Тогда ей было 12 лет. Под опеку девочку взяла бабушка Нина Саая. Она решила отказаться от квартиры, в которой убили ее сына, невестку и двух внучек. Но власти обещали помочь женщине, оставшейся с внучкой без крыши над головой.

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Однако до сих пор Саая квартиру не получили — лишь временное жилье в аварийных домах. Ей уже несколько раз приходилось переезжать, когда дом, где она жила, сносили. В этот раз ситуация повторилась, только другого места пожилой женщине больше не предложили.

Телеканал «360»

Узнав об этой истории, отец Дмитрий не смог остаться в стороне. Он приехал к дому, где жила Нина Саая и перекрыл дорогу бульдозеру. Остановить рабочих ему не удалось, но привлечь внимание властей — получилось.

«Закончилось тем, что из-за этой шумихи власти в Туве опять всколыхнулись и вновь ей пообещали [жилье], но ей обещают уже с декабря. Сейчас ее вызвали в администрацию, вновь пообещали, что будут заниматься, но конкретики никакой, просто обещание», — рассказал священник.

Сейчас женщину переселили в другой дом, но его тоже снесут в конце апреля, рассказал собеседник «360».

«Я сам проникся. Подумал, вот будет моя мама на ее месте, чисто по-человечески, поэтому я за нее заступился. <…> Потом я поехал в полицию писать объяснительную, потому что это считается хулиганством», — добавил отец Дмитрий.

Никакого дела на него заводить не стали. По мнению священника, просто испугались, что это поднимет еще больший ажиотаж. А это им совсем не выгодно, заключил отец Дмитрий.