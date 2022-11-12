Общество 12 ноября 2022, 21:42 Возобновить диалог с Украиной невозможно. Условием для переговоров станет полный разгром ВСУ Эксперт Перенджиев: украинские власти вспоминают о дипломатии, только когда их громят Генеральное консульство РФ в Стамбуле

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Российско-украинские переговоры зашли в тупик еще в мае. В МИД РФ тогда заявили, что украинская сторона практически вышла из процесса, и он не идет «ни в каком виде». С этого момента прошло почти полгода. Теперь украинские власти заикнулись о возможности возобновить диалог, но на определенных предварительных условиях.

Пять условий Зеленского

В октябре президент Украины Владимир Зеленский успел утвердить решение СНБО о невозможности переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Когда в СМИ появились публикации о том, что западные партнеры подталкивают его к переговорному процессу, Зеленский назвал пять требований для этого.

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По его словам, Украина пойдет на диалог с Москвой при условии возврата территорий, возмещении ущерба, гарантиях безопасности и создании военного трибунала. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской Corriere della Sera 10 ноября сообщил, что Киев будет готов на переговоры с тем политиком, который согласится вести их на предварительных условиях Украины.

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Россия со своей стороны неоднократно указывала на готовность возобновить переговорный процесс. Президент Владимир Путин в конце сентября подтвердил позицию страны, подчеркнув, что статус новых территорий обсуждению не подлежит.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 11 ноября в очередной раз сообщил, что Россия открыта к диалогу без предварительных условий.

Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас Сергей Рябков замглавы МИД РФ.

Украинская наглость

Военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя действия украинской стороны, выразил уверенность, что так называемые предварительные условия Киева, по сути, создают почву для того, чтобы не проводить переговоры.

«Они настаивают на том, что мы должны сначала сдать все регионы, включая Крым. и после этого они начнут с нами вести переговоры. Выполнение таких условий равнозначно поражению России, причем даже не в данном противостоянии, а в целом. Это создало бы угрозу существования самого государства. Последствия будут просто ужасны. Мы это выполнять не будем, это неприемлемо для нас», — подчеркнул он в беседе с «360».

Перенджиев добавил, что регионы, на которые нацелилась Украина, ей никто не вернет ни при каких условиях. В настоящее время нужно четко понимать, что переговоров на подобных условиях не будет, согласился политолог Юрий Светов.

Специалисты сошлись во мнении, что единственным возможным вариантом для возобновления переговорного процесса является полный разгром ВСУ.

«Условие только — полный разгром, тогда украинские власти точно пойдут на это. На нас навалился НАТО, США, поэтому они так себя и ведут нагло. Как только почувствуют, что у них этих сил, их поведение поменяется», — подчеркнул Перенджиев.

Он напомнил, что переговоры в минском формате активизировались именно на фоне неудач ВСУ в Донбассе, когда силы ополчения громили украинских военных.

Когда их громят, они сразу вспоминают про переговоры, про дипломатию. И практика показывает, что если Запад хочет, он может способствовать организации переговорного процесса. Александр Перенджиев военный эксперт.

По мнению Светова, диалог можно начинать, когда российские войска полностью освободят территорию Луганской, Донецкой народных республик, всю Запорожскую область, а потом дойдут до Одессы.

«Украина должна капитулировать, после этого будет разговор о ее судьбе, о гарантиях ее безопасности. Если она не капитулирует, никаких переговоров не будет. Просто на кону стоит жизнь Зеленского и его окружения, перспективы того режима, который слепили за эти годы. И они борются за себя», — пояснил политолог.

Когда переговоры станут возможны

Перенджиев отметил, что сейчас западные партнеры в вялотекущем режиме говорят о том, что Украина сама должна решать вопрос о переговорах, хотя те готовы действовать только по команде США. Как только американцы разъясняют им, как нужно поступать, что говорить, украинские власти озвучивают эти условия, которые больше похожи на ультиматумы.

«В этом году никаких условий для переговоров нет. Как показывает практика. только когда будет разгром укронатовских вооруженных формирований, будет массированное наступление российских войск, тогда без всяких условий сядут за стол переговоров», — сказал он.

Светов напомнил, что условия России сформулировали еще в самом начале спецоперации — это, в частности, демилитаризация и денацификация. Он также указал на то, что обсуждать с Украиной статус новых регионов РФ и Крыма никто не собирается. Это исключено.

«Сейчас я не вижу оснований для переговоров при том уровне диалоге, который есть между сторонами, при той поддержке, которая оказывается Украине со стороны США. Я не вижу, о чем можно с ними говорить сейчас», — констатировал специалист.

По мнению Светова, следует чаще вспоминать ситуацию с Гитлером в 1945 году, когда он надеялся на сепаратные переговоры с американцами и англичанами, оттеснив СССР, о чудо-оружии, которое придет ему на помощь. Но его это не спасло. У киевского режима, по мнению политолога, примерно такая же ситуация.

«Они надеются на чудо-оружие которое им поставит Запад, что внутри России возникнет какой-то раскол, что мировое сообщество со своими 11 тысячами санкций додавит Россию. У них только на это надежда», — заключил он.