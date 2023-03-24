Общество 24 марта 2023, 21:40 Преступник или жертва? Почему контроль за психически больными людьми захотели передать полиции Адвокат Скляренко: контроль за психбольными преступниками даст им алиби или докажет вину Unsplash

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Генпрокуратура поддержала идею передавать полицейским данные о психически больных людях из системы здравоохранения. Сейчас закон не обязывает силовые ведомства наблюдать за такими пациентами после выписки из психдиспансера. Более того, врачи не могут привлечь полицию, даже когда пациент пропускает обязательные приемы — правоохранители вмешаются только в том случае, если он совершит преступление. «360» разобрался, поможет ли это сократить число преступлений и не будет ли ущемлять права пациентов.

Генеральная прокуратура предложила дать полиции полномочия по контролю над психически нездоровыми гражданами.

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«Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей. Мы говорим только о присмотре за ними со стороны специально уполномоченных органов: получении информации о том, как они себя ведут, что у них в головах затевается. Чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям», — отметила замначальника главного управления ведомства по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина.

Обязать психдиспансеры чаще передавать данные о людях с психическими расстройствами, которые находятся под активным наблюдением врачей, предложили в конце прошлого года. Такую идею озвучили представители пяти фракций петербургского Заксобрания. Сейчас закон обязывает психдиспансеры отправлять такую информацию в ОВД раз в год. Депутаты уверены, что это нужно делать раз в месяц, чтобы правоохранители могли контролировать людей с нарушениями психики.

Парламентарии связали свое предложение с нападением на школу Ижевска. 26 сентября 2022 года состоявший на учете в психдиспансере Артем Казанцев открыл огонь — в результате погибли 17 человек, еще 23 получили ранения.

Жертва или преступник?

Психически больные люди, как правило, сами становятся жертвами преступлений, рассказал «360» психиатр Василий Шуров.

«Это очень распространенный стереотип, что вот человек психически болен, он обязательно на кого-то нападет, но в первую очередь они нуждаются в защите и диспансерном наблюдении», — отметил он.

У психической болезни есть две фазы: ремиссии и обострения. Во время ремиссии симптомы стихают, и человек не представляет опасности. При обострении, наоборот, у пациента может начаться бред, галлюцинации, появиться агрессивные голоса в голове. В таком случае больного госпитализируют в стационар, чтобы купировать это состояние.

«Вот последний прецедент, когда мужчина пытался удушить жену, его госпитализировали, через месяц выписали без сопровождения, а он столкнул в метро подростка. История, на мой взгляд, вопиющая, потому что ну как-то очень быстро отпустили, хотя человек явно был опасен для окружающих. Вот эти все истории требуют тщательного помещения в стационар, наблюдения и, действительно, в некоторых случаях длительного лечения. Так просто не отпускать», — подчеркнул он.

При этом социальный психолог, психиатр Наиля Бирарова уверена, что такой контроль нужно усилить, потому что психически больной человек может нанести вред окружающим. Она пояснила, что такие люди часто совершают преступления, потому что уровень контроля у них ниже, чем у человека со здравой психикой.

У них вот эти спусковые механизмы не работают по системе управления мышлением: то есть они могут на какую-то эмоцию, на спровоцированное действие из вне отреагировать совершенно неадекватно. У них нет вот этого управления своим сознанием и интеллектом, из-за этого происходят ментальные, поведенческие нарушения. Наиля Бирарова социальный психолог, психиатр

Вмешиваться нужно не всегда

Когда полицейский задерживает человека, чье психическое состояние вызывает вопросы, он вызывает психиатрическую бригаду. Именно врачи решают, вменяемый этот человек или его надо госпитализировать.

«Полицейский не обладает знаниями, он не может оценить степень опасности. Конечно, если на него идет человек с ножом и какие-то там агрессивные слова говорит, возможно, он может оценить. Но все остальные вещи — наличие бреда, галлюцинаций, голосов — это же работа психиатра, насколько человек невменяем», — отметил Василий Шуров.

Поэтому полиция должна вмешиваться только в трех случаях, уверен он. Первое — доставлять пациентов для принудительной госпитализации, если они отказываются лечиться. Речь идет о людях, которые представляют опасность для себя и для окружающих. Второе — когда заболевание будет прогрессировать без лечения, и третье — когда человек не может ухаживать за собой дома и погибнет без помощи. Во всех остальных случаях вполне справлялись врачи и психиатры.

Не ущемит права, а поможет

В последнее время участились случаи, когда психически неадекватные и психически больные люди действуют агрессивно по отношению в окружающим, отметил медицинский юрист Иван Печерей.

«Поэтому дополнительный контроль за ними, я считаю, крайне необходим. <…> Конечно же, это может на первый взгляд показаться как ущемление прав психически нездоровых граждан, но я все-таки не вижу никакого ущемления в данной ситуации», — отметил юрист.

Правильным будет контролировать психически больных людей, которые прошли лечение после преступления, отметил адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко. Но речь должна идти об определенных категориях нарушений закона — тогда нужно будет вводить изменения в Уголовный кодекс и назначать дополнительные наказания. Он подчеркнул, что это не будет ущемлять права людей, если инициативу примут на законодательном уровне.

Это дополнительное наказание: если есть вероятность, что человек, который совершил преступление, будет продолжать их совершать — несмотря на то, что его подлечили и он уже считается человеком, не опасным для общества — то следить за такими людьми, было бы и правильно и даже в их интересах. Алексей Скляренко адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы «Скляренко и партнеры»

Когда следователи или оперуполномоченные раскрывают уголовное преступление, они отрабатывают тех лиц, которые уже привлекались за такие действия, и проверяют их на причастность. Если совершивший насильственное преступление против ребенка вернулся после принудительного лечения и тюремного заключения, а вскоре в том районе пропала девочка, его арестуют.

Подозреваемого могут отпустить через несколько дней, если не найдут доказательств его вины.

«Если бы он находился под присмотром контролирующих органов и в момент совершения преступления можно было с достоверностью установить его местонахождение, то это стало бы одним из доказательств того, что именно вот он совершил это преступление, либо, наоборот, категорическое доказательство того, что он это преступление не совершал», — заключил адвокат.