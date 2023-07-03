Эксклюзив 03 июля 2023, 16:34 «Уже нечем угрожать друг другу». Политологи прокомментировали новую статью Медведева Политтехнолог Маркелов: Запад пытается отделить Россию от Востока и Юга Telegram

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал статью для «Российской газеты», в которой оценил ситуацию в мировой политике и сделал прогнозы по развитию конфликта коллективного Запада и России. Политологи прокомментировали для «360» основные тезисы Медведева.

Далее — прямая речь собеседников.

1 Врагов России не порадовал результат попытки вооруженного мятежа Политолог Алексей Ярошенко: Конечно, за границей не обрадовались результатам мятежа. Если они обрадовались самому его факту, то показали себя просто недальновидными политиками. Ведь если бы бунт удался, возможно, сейчас уже не было бы каких-то европейских городов. Не исключено, что одним из первых решений бунтовщиков было бы нанесение пары тактических ядерных ударов, причем не только по Украине. И мы бы уже больше недели жили в другой реальности. Это совершенно точно. Сегодня в интересах всего коллективного Запада — сделать все для того, чтобы у власти в России остался президент Владимир Путин. Им нужно учиться договариваться с российским лидером.

2 Цель России — НАТО без Украины Если бы НАТО не был наполнен русофобским и антироссийским содержанием, он, конечно, имел бы право на существование. Как объединение независимых суверенных государств, служащее защите и обороне граждан стран — членов альянса, — пожалуйста. Однако этот военно-политический блок стал угрозой для России. Он продолжает поглощать бывшие республики СССР. Именно это произошло и с Украиной — одной из главнейших частей исторической России. Ведь мы один народ. О географической близости я просто молчу: присутствие там НАТО обернется колоссальнейшей угрозой всей европейской части нашей страны вплоть до Урала. Поэтому конфликт, конечно, будет перманентным и не закончится в ближайшее время. Медведев предложил какие-то точки для переговоров. У Запада пока этого просто нет: они даже не предлагают, как и о чем договариваться. Все риторика только «победить Россию, победить Россию». Они не готовы договариваться. Россия же не может менять свою позицию: если бы мы отказались от продолжения специальной военной операции, в течение следующих нескольких лет нашу страну просто уничтожили бы. Поэтому сегодня играем ва-банк.

3 «Противостояние коллективному Западу стало глобальным» Политтехнолог и психолог Сергей Маркелов: Дмитрий Анатольевич совершенно справедливо масштабирует. Конфликт глобален, поскольку с той стороны стоит некий коллективный Запад, но и рядом с Россией плечом к плечу стоят коллективные Восток и Юг. Это не конфликт России с миром — это конфликт двух разных миров, двух подходов к миру, двух подходов к управлению этим миром. То есть Россия плюс Восток и Юг против коллективного Запада. Такая позиция поворачивает по-другому всю идеологию этого конфликта. И потому Западу выгодно отделить нас: разделить весь коллективный Восток, Юг и Россию между собой. Но нет, ребята, у вас это не получится.

4 Атомный апокалипсис, или Поиски компромиссов Весь мир сейчас, обе стороны — и Россия вместе со своими союзниками, и коллективный Запад — безусловно, сами себя раззадоривают. Чтобы подвинуться к какому-то решению, все занимаются тем, что пугают не только противников, но и самих себя. Поэтому в эту ядерную историю вплетается все: от [слухов] о предполагаемой аварии на Запорожской атомной энергостанции до размещения тактического ядерного оружия на границе между Россией и Восточной Европой. Все идет в одну упаковку. Думаю, Медведев имел в виду, что пора уже всем вместе испугаться развития противостояния в сторону ядерного конфликта настолько, чтобы этот испуг привел за стол переговоров. Словом, давайте мы уже настолько будем бояться, чтобы не врать друг другу, будет использоваться ядерное оружие или не будет. Давайте поймем, что дальше уже нечем угрожать друг другу, и будем договариваться.