Умер Михаил Горбачев: как отреагировали западные политики и иностранные СМИ | 360°

Общество 31 августа 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber «Он стоял, как политический колосс, но его ноги оказались глиняными». Западные политики и СМИ — о Михаиле Горбачеве Иностранные СМИ и западные политики высказались о Михаиле Горбачеве

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Вечером 30 августа в Москве после продолжительной болезни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Иностранные политики проводили его хвалебными воспоминаниями, а СМИ вспомнили о провалах.

Последний генсек ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер в Центральной клинической больнице вечером 30 августа. Многие возлагали на него ответственность за развал Советского Союза, однако для Запада политик остался иконой, закончившей холодную войну и открывшей СССР для мира.

Запад провожает Горбачева

Президент США Джо Байден назвал Михаила Горбачева обладателем выдающихся взглядов. По его мнению, бывший лидер СССР был одним из тех немногих советских деятелей, кто имел смелость признать необходимость изменений.

«Будучи лидером СССР, он работал с президентом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших стран, к облегчению людей во всем мире, молящихся о прекращении гонки вооружений», — заявил Байден.

Глава Белого дома отметил, что Горбачев проводил демократические реформы «после десятилетий жестоких политических репрессий». Результатом правления последнего генсека ЦК КПСС американский президент назвал «более безопасный мир и большую свободу для миллионов людей».

«Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера, обладающего воображением для того, чтобы увидеть, что другое будущее возможно, и смелостью, чтобы рискнуть всей своей карьерой и достичь этого», — подчеркнул Байден.

Источник фото: РИА «Новости»

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон также выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева.

«Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения», — написал британский политик в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Горбачева «человеком мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе». Политик добавил, что, по его мнению, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал Горбачева как «уникального государственного деятеля, изменившего ход истории», и «неутомимого борца за мир».

«Во время получения Нобелевской премии мира в 1990 году он отметил, что мир — это не единоподобие, а единство в многообразии. Он воплотил это важное понимание на практике, выбирая путь переговоров, реформ, прозрачности и разоружения», — добавил Гутерриш.

Источник фото: РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вспомнил о Горбачеве как о «поборнике демократии». Он назвал советского политика человеком, который изменил историю ХХ века.

«Его прозорливости и спокойной рассудительности будет не хватать, особенно в это сложное время в международной политике», — написал Берлускони на своей странице в Twitter.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил в Twitter, что Горбачев, как никто другой, стремился сблизить Восток и Запад после падения железного занавеса.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также напомнил о вкладе Горбачева в завершение холодной войны и прекращение гонки ядерных вооружений.

У него было широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения [задуманного]. Я считаю, что роль, которую сыграл Горбачев, очень велика, и вновь выражаю чувства скорби и соболезнования в связи с его смертью Фумио Кисида.

Бывший губернатор штата Калифорния, актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что Михаил Горбачев был его героем и другом. По мнению Шварценеггера, «все мы можем извлечь уроки из фантастической жизни Горбачева».

«Представьте, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться вокруг и сказать: „Это не работает на людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?“», — написал Шварценеггер.

Источник фото: РИА «Новости»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Горбачева авторитетным и уважаемым лидером, благодаря которому закончилась холодная война и пал железный занавес, открывший для СССР «путь к свободной Европе».

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Михаил Горбачев пытался улучшить жизнь своего народа.

«Без него и его мужества было бы невозможно мирно закончить холодную войну», — написала она в Twitter.

Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол подчеркнул, что не может представить человека, который «в большей степени, чем Михаил Горбачев, положительно изменил ход истории».

Реакция зарубежных СМИ

Иностранная пресса проводила Михаила Горбачева в последний путь неоднозначными отзывами: его назвали как иконой, так и слабым политиком, не удержавшим СССР.

Источник фото: РИА «Новости»

Британская газета The Guardian написала, что Горбачев принес волну нестабильности в Советский Союз, чего ему не смогли простить жители. При этом за рубежом политика восхваляли за то, что он дал свободу советским гражданам.

«Он до последних дней жил в двойной действительности: его любили и прославляли в Вашингтоне, Париже и Лондоне, но осуждали в России. Для многих его правление запомнилось резким падением уровня жизни», — отмечается в материале.

Другие британские СМИ — The Economist — охарактеризовали экс-президента СССР как человека, который не был ни диссидентом, ни революционером.

«Горбачев не желал СССР такой гибели. Он собирался реформировать Советский Союз, а не уничтожить его. Но его отвращения к насилию и веры в просвещение было достаточно, чтобы положить конец системе, скрепляемой репрессиями и ложью», — сказано в статье.

Источник фото: РИА «Новости»

Американское издание The Wall Street Journal заявило о Горбачеве как о «парадоксальном советском лидере», обладавшем полнотой власти. Но журналисты напомнили, что именно при нем коммунистический строй пал — по мнению WSJ, из-за демократических реформ.

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Журнал Foreign Policy проводил Горбачева статьей «Спорное наследие», в которой подчеркнул, что реформы последнего генсека Центрального комитета Коммунистической партии «не смогли создать жизнеспособную рыночную экономику, а лишь способствовали дальнейшему падению уровня жизни».

«С годами он начал критиковать политику Запада и расширение НАТО, но навсегда остался верным принципам демократии, прав человека и неприменения военной силы», — написали американские СМИ.

Источник фото: РИА «Новости»

The New York Times тоже напомнила, что на родине Горбачев не получил должного признания — ни среди простых людей, ни в кругах политических элит.

«Его лишили власти и выперли из Кремля разом и коммунистические „сторонники твердой линии“, и разочарованные в нем либералы. Консерваторы-коммунисты боялись, что он до конца развалит старую систему. А либералы, наоборот, опасались, что он оставит эту систему нетронутой», — написала американская газета.

Издание Al Jazeera заявило, что Горбачев попытался изменить курс, заданный Иосифом Сталиным и его преемниками.

«Он рассматривал свою работу как возвращение к принципам основателя СССР Владимира Ленина и попытку восстановить несостоятельную командную экономику, гуманизировать строгую коммунистическую доктрину. В конце 1980-х он стоял, как политический колосс, но его ноги оказались глиняными», — отметили СМИ.

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