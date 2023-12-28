Эксклюзив 28 декабря 2023, 13:25 «Показалось забавным». Вячеслав Духин — о том, каково находиться под западными санкциями Вячеслав Духин: введение санкций из-за поездок в Донбасс показалось забавным Телеканал «360»

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Из-за поездок в Донбасс заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин оказался под западными санкциями. При этом активов в Европе у него нет и жить там он никогда не хотел. О том, каково находиться под ограничениями, Духин рассказал в интервью «360».

Запад ввел санкции против зампреда регионального правительства «за принудительную депортацию украинских детей». Тот факт, что на него внезапно обратили внимание, показался Духину забавным.

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«Показалось забавным. Сама формулировка, и то, что на меня решили обратить внимание. Мне кажется, что у людей, которые эти списки составляют, у них каждый раз очень большая проблема. Это выглядит так, что кто-то звонит и говорит: „Вот дедлайн, завтра там к 12:00 должно быть готово. Подумайте, кого еще в этот список запихнуть“», — рассказал Духин.

По его словам, те, кто принимает решение о введении санкций, имеют очень приблизительное представление о людях и поступках, которые они берутся судить.

«Когда-нибудь все придут в себя»

Западные санкции сводятся к заморозке российских активов, но у Духина в Европе и Великобритании их нет. Жить там он тоже никогда не собирался.

«Там же к чему сводятся санкции? Заберем активы в Европе и Великобритании. У меня их там нет. А что касается поездок… Я очень много путешествовал. Когда работал на ВГТРК, я был во всех европейских странах кроме, по-моему, Ирландии и Румынии. И когда мы в семье обсуждаем и обсуждали, куда поехать в отпуск, и даже до начала СВО, я всегда блокировал идеи поездки в Европу. Я говорил: „Слушайте, я там все посмотрел, давайте в следующий раз. В этот раз поедем куда-нибудь еще“», — поделился Духин.

Дети тех, кто попал под санкции, тоже могут лишиться возможности путешествовать по западным государствам на неопределенный срок. Духина это не испугало — его старшие дети уже побывали за границей.

«Я думаю, что когда-нибудь, когда там (на Западе — прим. ред.) все немножко придут в себя, еще посмотрят. Мир большой, 240 стран — членов ООН, много куда хочется съездить. Хочется в Непал, в Камбоджу, в Чили, в ЮАР, в Намибию. Я устану перечислять, куда хочется съездить. Масса прекрасных мест в мире», — заключил зампред областного правительства.

Полное интервью с ним можно увидеть на всех площадках «360».