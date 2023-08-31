Эксклюзив 31 августа 2023, 19:00 «Пойду до конца». Волгоградец обжалует решение суда по делу о заниженных ценах в ЦУМе Станислав Анохин решил обжаловать решение суда по покупкам в ЦУМе РИА «Новости»

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Дзержинский районный суд Волгограда отклонил требования покупателя к ЦУМу о предоставлении ему вещей по цене в 846 раз ниже рыночной. Сам истец Станислав Анохин заявил «360», что намерен обжаловать это решение.

Анохин, который сам представляет свои интересы как адвокат, указал, что 31 августа суд не только отказал ему, но и не удовлетворил встречный иск ЦУМа.

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«Сегодня в удовлетворении искового требования отказали обеим сторонам. Это ровным счетом ничего не означает», — констатировал покупатель.

По его словам, важно дождаться полного текста решения суда, когда его изготовят в окончательной форме.

«Там будет написано, почему отказали, кому отказали и к каким выводам пришел суд. Сейчас рано делать выводы», — объяснил истец.

Он отметил, что суд больше не назначал дополнительных заседаний по этому делу. Однако после выхода текста в мотивированной форме у каждой стороны появится месяц на обжалование решения.

«Конечно, пойду до конца», — с уверенностью заявил Анохин.

Он не стал делать прогнозы об окончании дела, так как в судебном решении может быть написано «все что угодно».

Ранее Верховный суд признал правоту Анохина, купившего брендовые вещи в ЦУМе по цене в 846 раз ниже рыночной. По материалам дела, мужчина зашел в мобильное приложение торгового дома и обнаружил крайне низкие цены. Он купил одежду стоимостью от 19 до 129 рублей, однако в итоге не получил товар.

Анохин подал иск в суд с требованием предоставить ему все вещи. В качестве доказательства он прикрепил выписки из банка, которые подтверждают оплату.

Представители ЦУМа заявили, что не получали средства. По их сведениям, деньги не списали со счета мужчины и не поступили в магазин. Торговый дом направил ответный иск. Но и его суд отклонил на заседании 31 августа.