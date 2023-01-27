Общество 27 января 2023, 19:47 День снятия блокады Ленинграда. Подвиг длиной в 872 дня Историк Багдасарян: подвиг ленинградцев во время блокады беспрецедентен Викимедиа

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Двадцать седьмого января Россия отмечает 79-ю годовщину со дня снятия блокады Ленинграда. Страшное кольцо сомкнулось над ним 8 сентября 1941-го и сжимало 872 дня. Гитлеровцы не просто держали окружение, но еще постоянно обстреливали и бомбили голодный город. Однако люди выдержали и победили. Они смогли отстоять не только свой дом, страну, но и мир во всем мире.

Стратегический ориентир немцев

Ленинград по плану «Барбаросса» был одним из трех стратегических ориентиров гитлеровцев — наравне с Киевом и Москвой, напомнил в разговоре с «360» доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян.

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«Окружение Ленинграда входило в изначальный план продвижения войск Гитлера. Поскольку удар осуществлялся с одной стороны немцами, а с другой стороны — финскими войсками, город на Неве оказался в кольце», — рассказал историк.

Первая попытка взять Ленинград штурмом не увенчалась успехом во многом благодаря расширению территорий Советского Союза в 1939–1940 годах. Бывшие финские земли стали сдерживающим фактором и не позволили немцам сходу захватить город на Неве.

Зенитчики в Ленинграде, октябрь 1941 года / Викимедиа

Сдать город было нельзя

Сдавать Ленинград было невозможно уже потому, что его ждало полное уничтожение — именно так планировали поступить нацисты, отметил историк. Как утверждал Гитлер, «250 лет азиатчины закончились», имея в виду, что через созданный Петром город Россия выходила в Европу.

Руководитель фашистской Германии считал, что русских и другие братские народы СССР стоит вернуть обратно в Азию. Также не нужно забывать, что фюрер вел борьбу с большевизмом, а Ленинград — город Октябрьской революции. Взятие его было бы символично.

После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда / РИА «Новости»

«Кроме того, Ленинград означал выход на Балтику, Балтийский флот. Сдать город было бы огромной культурной, геополитической и человеческой катастрофой», — подчеркнул Багдасарян.

Защитники города стояли за него до конца. Эта героическая оборона беспрецедентна, заверил историк. Не знал мир и такого числа смертей от голода: по разным оценкам, за время блокады погибли от 60 тысяч до полутора миллионов ленинградцев.

Во время блокады Ленинград продолжал культурную жизнь, работали предприятия, причем в повышенном режиме с двойными сменами. Все это делает подвиг людей уникальным событием в мировой истории. Вардан Багдасарян

Символы блокады

Продуктовые карточки стали одним из символов блокадного Ленинграда. Их потеря была равносильна смерти. Запас продуктов был конечен, и чтобы хоть как-то накормить людей, в ход шло все: пищевая целлюлоза, жмых, технический альбумин из яичного белка, плазмы крови животных.

Ученые из Лесотехнической академии разработали технологию получения пищевых дрожжей из древесины. Витамин С получали из настоя лапок хвои, пекли хлеб с добавлением муки из затхлого зерна, отрубей, обойной пыли, мучной сметки и вытряски из мешков.

Паек блокадного хлеба и хлебная карточка

Актриса Алиса Фрейндлих рассказывала, что выжить в блокаде они смогли только благодаря бабушке: та поддерживала в семье жесткую дисциплину и разрешала есть строго по часам разделенный на части ломтик хлеба.

В сохранившемся меню столовой одного из цехов Кировского завода в 1942 году описан рацион рабочих: щи из подорожника, пюре из крапивы и щавеля, котлеты из свекольной ботвы, биточки из лебеды, «печень» из жмыха, капустного листа и свекольной ботвы.

Обстрел немецкой артиллерией Невского проспекта / РИА «Новости»

Академик Дмитрий Лихачев вспоминал, что они ели студень из столярного клея: в него кла­ли су­хие ко­ренья, добавляли ук­су­с и гор­чи­цу — так еду мож­но бы­ло хоть как-то прог­ло­тить. По­ка варили клей, за­пах был ужа­са­ющий.

Единственной зыбкой связью с миром для ленинградцев была «Дорога жизни» через Ладожское озеро. На буксирах, а зимой — на машинах по льду, под обстрелами солдаты везли в город продукты для самых слабых жителей. Везло не всем, но спасти удалось десятки тысяч.

Буксир ведет по Ладоге баржу, сентябрь 1942 года / Викимедиа

Слепые «слухачи»

Одними из самых главных защитников города стали слепые ленинградцы. Когда ПВО объявило набор незрячих добровольцев для службы «слухачами», заявления подали практически все инвалиды по зрению, которые на тот момент находились в Ленинграде.

После отбора и обучения слепые с помощью зрячего напарника и специальных труб «слушали» небо. Различив гул самолетных моторов, могли не только определить, вражеский ли это борт, но еще его модель и на какой высоте и расстоянии он находится.

Благодаря «слухачам» противовоздушная оборона могла загодя подготовиться к отражению налета, ведь незрячие засекали машины задолго до полета к городу. Слепые спасли десятки тысяч жизней своим землякам и не позволили разрушить Ленинград.

Ленинградцы набирают воду на Невском проспекте, декабрь 1941 года / Викимедиа

Ленинградские санки

Немцы целенаправленно бомбили во­доп­ро­вод­ные стан­ции и очистные со­ору­жения. К на­ча­лу 1942 го­да людям пришлось ходить за водой к ре­кам и ка­на­лам.

Слабые от голода, они черпали воду из проруби в ведра и бидоны, которые потом медленно везли на санках по заснеженным улицам.

По­ка до­ве­зем эту во­ду, она, ко­неч­но, уже в лед прев­ра­ща­ет­ся. При­но­си­ли до­мой, от­таи­ва­ли ее. Эта во­да, ко­неч­но, гряз­ная бы­ла. Ну, ки­пя­ти­ли ее. На еду немнож­ко, а по­том на мытье на­до бы­ло… «Бло­кад­ная кни­га» Документальная хроника блокады Ленинграда

­Так же, на санках, полуживые люди отвозили хоронить погибших от голода близких. Пожалуй, самым страшным свидетельством тех лет стал дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, который девочка вела с начала блокады.

Всего девять заполненных страниц, на шести из них — даты смерти родственников: матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Измученную цингой и дистрофией, ослепшую 14-летнюю Таню эвакуировали в 1944 году, но спасти уже не смогли.

Таня Савичева и страницы ее дневника / Викимедиа

Музыка блокады

Несмотря на все, город продолжал жить. Выходили газеты, звучали радиопередачи. Постоянно выступали труппа Ленинградского государственного театра музыкальной комедии и Симфонический оркестр Радиокомитета. Артисты Радиокомитета и Театра драмы имени Пушкина создали «Блокадный театр».

Прорыв блокады Ленинграда. Встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года / РИА «Новости»

Они не прерывали выступлений даже при артиллерийских обстрелах, в лютые холода выходя на сцену в облегченной одежде, которая соответствовала их персонажам. Случалось, что актеры умирали во время представлений.

Городская филармония регулярно давала концерты классической музыки. Именно там ленинградцы впервые услышали Героическую симфонию Дмитрия Шостаковича, которую он создал в осажденном городе. Эта музыка стала символом блокады, торжеством жизни над смертью.