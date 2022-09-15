Пенсионеры из Москвы купили больного щенка в Истре: что случилось с собакой | 360°

Эксклюзив 15 сентября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Подсунули больную собаку. Пенсионеры купили у заводчицы из Истры хромого щенка за 80 тысяч рублей Пенсионеры из Москвы рассказали об обмане при покупке больной собаки в питомнике в Истре РИА «Новости»

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Пенсионеры из Москвы оказались в непростой ситуации из-за покупки собаки. Пара приобрела дорогостоящего щенка ризеншнауцера у заводчицы из Истры. Но вскоре оказалось, что пес болен — у него дисплазия локтевого сустава. Пожилые люди пытались выйти на связь с заводчицей, но та сначала не брала трубку, а затем стала обвинять их в мошенничестве и требовать, чтобы ей вернули щенка. «360» решил разобраться в истории и выяснить судьбу животного.

До покупки выглядел нормально

По словам новой хозяйки щенка, собаку у заводчицы они с мужем взяли, когда животному было уже шесть месяцев. Перед покупкой супруг съездил посмотреть на его состояние. Щенок бегал и выглядел здоровым.

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«А потом мы уже ехали на дачу, заехали к ней уже забрать его и расплатиться. Все было быстро, мы его погрузили в машину, особо не рассматривали, вроде хорошая собачка. Но когда привезли на дачу, он уже на второй день у нас захромал достаточно сильно», — рассказала пенсионерка.

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После этого хозяева начали звонить заводчице, но она не подходила к телефону. А когда они смогли дозвониться, сказала им, что с собакой все нормально. Она предположила, что у животного ушиб, потому что пес бегал в стае. Заводчица посоветовала дать ему лекарства.

«Потом пропала, мы ей снова позвонили, сказали, что отвезли щенка на рентген, проконсультировались у двух ветеринаров, они ставят диагноз „дисплазия локтевого сустава“. Она сначала сказала: „Как вы меня достали“, — а потом бросила трубку и на связь больше не выходила», — добавила собеседница «360».

Тогда муж пенсионерки предупредил заводчицу, что так просто не оставит эту проблему и обратится в суд. Женщина никак не реагировала почти пять дней, а затем написала, что он садист и должен вернуть ей собаку.

«Скоро будем ставить диагноз [щенку] у еще одного специалиста. Когда об этом вышел материал в „Комсомольской правде“, к ней приехали журналисты, хотели взять интервью, но она вырвала у них камеру. Потом сказала, что ее избили, вроде написала заявление в полицию. А когда мы пытались ей вернуть клетку, начала говорить, что ей не платили за собаку, а клетку украли», — добавила хозяйка щенка.

По ее мнению, такое поведение выглядит странным. Пара решила дальше лечить щенка и бороться за его здоровье. По данным kp.ru, щенок стоил 100 тысяч рублей, но покупатели попросили сделать скидку, поэтому заводчица отдала его за 80 тысяч рублей. Сколько еще потребуется потратить на его лечение — неизвестно.

Заводчица винит во всем пенсионеров

Питомник, где пенсионеры взяли собаку, находится в деревне Борзые в Истре. Когда «360» решил связаться с заводчицей, женщина отреагировала недоброжелательно, заявив, что журналистам больше нечем заняться. По ее словам, пенсионеры пытаются выставить ее виноватой, придать истории огласку, хотя сами в этой ситуации совсем не правы.

«Во-первых, я не продавала им собаку, они уговорили меня отдать ее. Второе — я попросила их вернуть животное, они отказались. Они забирали собаку по собственному желанию. Она не хромала. И почему это произошло, я ответить не могу. И вообще, эти люди похожи на мошенников», — отрезала заводчица.

Женщина отметила, что у пенсионеров есть родственники, которые работают на телевидении, поэтому они решили потратить всю энергию, чтобы сделать ей плохо.

«Ну, пускай пробуют. Уже снимали репортаж обманный. Вранье сплошное, они ломились ко мне на территорию, они прикладывали усилия, избили меня. У меня есть видеофиксация. Я подала заявление в полицию, будет возбуждаться уголовное дело. Все это не соответствует действительности. Люди — просто мошенники. Пенсионеры. Ха-ха», — возмутилась она.

От других комментариев заводчица отказалась, выразив уверенность, что правда на ее стороне.

Проверяйте все на берегу

Проблема продажи нездоровых животных на самом деле очень распространенная, это касается не только собак, но и кошек, рассказала «360» юрист, президент фонда помощи «Забытые животные» Анастасия Комагина.

«Продают больных животных, в том числе и с инфекционными заболеваниями. Молодняк гибнет очень много, но заводчики, как правило, идут в отказ. Договор у них составлен таким образом, что до момента уплаты денег вы имеете возможность провести полное обследование животного за свой счет, а после того, как вы заплатили, все возникшие заболевания являются возникшими по вине покупателя. То есть договор составляют так, что человеку практически невозможно добиться справедливости. Часто пишут в документах, что оставление отзывов покупателем будет преследоваться по закону как клевета, то есть цирк просто», — пояснила специалист.

Комагина посоветовала тщательно подготовиться к покупке дорогостоящего породистого животного. Начать можно с изучения отзывов о заводчике, стоит попытаться связаться с людьми, которые уже брали у него питомцев. Если у заводчика есть договор, его тоже еще до покупки стоит внимательно изучить, причем желательно обратиться к юристам.

РИА Новости

Есть смысл поговорить с юристами или адвокатами, чтобы они оценили документ, потому что специалисты сразу могут понять, что этим договором вторая сторона пытается прикрыть. То есть понять, справедливый это договор, либо это договор, который просто прикрывает задницу заводчика и устанавливает препятствия для покупателя в том, чтобы добиться правды, вернуть деньги на лечение и так далее Анастасия Комагина президент фонда помощи «Забытые животные».

Говоря о случае щенка из Истры, Комагина отметила, что дисплазия — это, как правило, врожденное заболевание, то есть у новых хозяев есть шанс пойти в суд и через экспертизу получить назад деньги или истребовать средства на лечение. В случае, если пенсионеры решат обратиться в суд, им стоит заранее проконсультироваться с адвокатом и ветеранами, чтобы понять, на что они смогут рассчитывать.

«В целом желательно думать на берегу и все проверять, потому что потом заводчики деньги уже получили [и добиться чего-то будет трудно]. [Владельцы собаки] могут заявить, что заводчик — мошенник, но уголовное дело навряд ли заведут, потому что это гражданско-правовые отношения, их пошлют в суд общей юрисдикции. Все это достаточно затратно и долго. Если мы представим, что они выиграли дело, они могут взыскать затраты судебные, траты на экспертизу и так далее. Но потом им надо будет еще ждать, когда приставы это взыщут с заводчика», — уточнила Комагина.

Специалист призвала не торопиться при покупке питомца, потому что потом разбирательства могут занять много времени и сил, да и не факт, что в итоге удастся чего-то добиться.

«Не надо торопиться. Даже если заводчики говорят, что у них щенков как горячие пирожки разбирают, это неправда. У нас переизбыток домашних животных», — подчеркнула она.

Но если заводчик даже не предлагает договор, в этом случае покупателям точно стоит сразу уходить, заключила юрист.

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