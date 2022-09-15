Почему подростки часто думают о суициде | 360°

Общество 15 сентября 2022, 20:55 Поделиться Telegram

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Viber Подростка с Украины заподозрили в склонении россиянки к суициду. Но все не так просто Психолог Дугенцова: к суициду склонны обделенные вниманием родителей подростки Pxhere

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Жительнице Владимирской области Кристине грозит уголовная ответственность за попавшую на видео ссору с дочерью-подростком. Девочка угрожала убить себя из-за того, что мать не разрешила ей поехать на Украину к возлюбленному, с которым она познакомилась в интернете. Женщина уверена, что ее ребенка пытались завербовать. Но есть и другие причины, по которым подросток с Украины мог так настаивать на встрече с россиянкой, что едва не довел ее до суицида.

Современные Ромео и Джульетта

Кристина рассказала «360», что около четырех месяцев назад ее 16-летняя дочь начала общаться по переписке с мальчиком из Одессы. Отношения подростков развивались очень стремительно — он не только присылал откровенные фотографии, но и говорил о свадьбе и даже детях.

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В какой-то момент парень начал настаивать на том, чтобы 16-летняя девочка приехала к нему на Украину. Кристина объяснила, что не вмешивалась в общение подростков, но в какой-то момент увидела, что именно украинец писал ее дочери.

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«Он ей пишет: „Давай узнаем, сколько стоят органы на черном рынке“. Потом написал, что у него не получается в Россию приехать, хотя он ей обещал. Потом он ее к себе начал звать, мол, мы с тобой детей нарожаем, пятое, десятое», — поделилась женщина.

Кристина уверена, что подросток пытался завербовать ее дочь и именно для этого звал в Одессу.

Представляете, 16-летний ребенок мне заявляет: «Ты мне напиши согласие, чтобы я выехала на Украину». Я говорю: «Какая Украина на данный момент, ты же видишь, что там происходит? Я не смогу тебе там ничем помочь» Кристина.

После того, как девочка передала своему молодому человеку, что приехать не сможет, он начал намекать, что сведет счеты с жизнью. В ответ (скриншоты переписки есть в распоряжении «360») девочка поделилась тем, что наносила себе повреждения.

Скандальное видео

В вечер ссоры дочь пришла домой пьяной, а на вопрос Кристины о происхождении травм на руках объяснила, что сделала это ради своего возлюбленного. Беседа продолжилась на повышенных тонах: девочка «психанула», выбежала из дома, схватила веревку и стала угрожать самоубийством.

«Я начала снимать это на видео и сказала: „Давай я тебе помогу, раз уж вы с женихом вместе собрались на тот свет“», — рассказала Кристина «360».

Она подчеркнула, что после отняла у дочери веревку, успокоила и уложила спать, но на кадры это не попало. Девочка же отправила видео со ссорой своему молодому человеку с Украины, уже он выложил кадры в Сеть.

«Она же была пьяная в тот вечер. Я сняла видео, чтобы ей утром показать, что она творит», — объяснила Кристина.

Также женщина уверена, что возлюбленный дочери мог склонять ее к самоубийству. Однако детский психолог Дарья Дугенцова не нашла такого в фрагментах переписки, которые есть в распоряжении «360».

Врач объяснила, что для подростков обсуждение таких вещей, как самоповреждение и даже суицид, является нормой, если никто не склоняет другого к совершению каких-либо действий.

Дарья Дугенцова добавила, что риск самоубийства или склонения к нему выше у детей из тех семей, где родители не интересуются ими или же интересуются исключительно формально, например, только успеваемостью. В таких случаях, если между ребенком и родителем нет близкого контакта и возможности поговорить по душам, подросток может начать замыкаться в себе и стать уязвимее для суицидальных наклонностей.

«Нужно обязательно разговаривать об этом с детьми и не бояться. Беда нашего общества в том, что мы боимся обсуждать тему смерти и суицида. На самом деле, нужно просто выслушать ребенка, узнать, что он знает, и просто рассказать, что да, такое бывает, но делать этого не стоит», — объяснила Дугенцова.

Она добавила, что чаще всего подобными наклонностями отличаются нарциссические личности, которые таким образом пытаются привлечь к себе внимание — как сверстников, так и родителей. Но такие дети чаще всего не стремятся довести дело до конца и действительно покончить с собой.

Не просто любовь

По мнению Кристины, подросток с Украины мог не только пытаться завербовать ее дочь, но и использовать ее, чтобы сбежать из страны. Женщина рассказала «360», что является наполовину немкой, наполовину эстонкой, и дочь якобы этим похвасталась перед возлюбленным. А он мог увидеть в такой партии хорошую возможность для себя.

Дочь ему рассказала, что есть родственники в Германии и что якобы мы собираемся туда переехать. Они захотели там встретиться. Он хотел за счет нее выбраться в Германию Кристина.

В действительности никаких родственников в Германии у семьи нет. Когда правда раскрылась, юноша, по словам Кристины, сначала пытался манипулировать дочерью, а потом принялся за угрозы матери.

«Он писал: „Ты мне больше не нужна“. Потом мне угрожал, что сообщит мой адрес и меня сожгут в моем же доме», — поделилась Кристина.

Уголовка за видео

Женщина призналась, что в тот вечер у нее просто сдали нервы — отношения с дочерью-подростком были не из легких.

Теперь из-за того, что на видео Кристина в сердцах говорит дочери, что готова помочь ей свести счеты с жизнью, на нее завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Девочку же поместили в реабилитационный центр.

«Я не могу туда сейчас ни позвонить, ничего, у меня изъяли ноутбук, телефон. Оставили меня без связи. Без всего, короче. Со мной находится только годовалый ребенок. Меня привлекают по 156-й статье и сказали, что будет еще много», — рассказала Кристина «360».

Она добавила, что сейчас у нее на руках маленький ребенок, а других родственников нет. При этом из-за того, что у нее изъяли технику, даже поездка в магазин стала проблематичной — общественный транспорт в их районе не ходит.

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