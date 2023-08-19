Эксклюзив 19 августа 2023, 20:18 Популярный десерт сильно подорожает к осени. Что будет с ценами на сырки в России Аналитик Беляев объяснил возможное подорожание сырков в России РИА «Новости»

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Ценам на глазированные сырки в России предсказали серьезный рост. К октябрю стоимость некоторых из них может превысить 120 рублей рублей, сообщил Shot. Представители «Ростагрокомплекса» и «Свитлогорья» в комментарии Telegram-каналу пояснили, что на цену продукции сильно влияет подорожание какао-бобов и молочной продукции. «360» обсудил ситуацию с финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.

Далее — его прямая речь

Объективные причины роста цен

Конкретно по стоимости сырков давать прогноз очень трудно, потому что все-таки это не тот товар, который находится на вершине потребительской пирамиды и не самый значимый в ней.

Вместе с тем, если посмотреть на те ингредиенты, которые входят в состав сырка, — а это и шоколад или его имитация, и сахар, ароматизаторы, молочный исходный продукт, упаковочные материалы и прочее-прочее, — все это в общем потоке инфляции растет в цене. Плюс надо учитывать, что используются и заграничные компоненты, такие как какао-бобы. Дорожает в том числе и сам процесс изготовления.

При этом надо учитывать, что у нас все рынки, включая рынок продовольственных товаров в целом и рынок отдельных товаров, находятся под влиянием очень крупных компаний, которые, собственно, диктуют условия рыночных продаж. И они нацелены на повышение в любом случае.

Когда у них есть какой-то повод, чтобы увеличить цены, они их увеличивают совершенно не в той пропорции, в которой растут в цене отдельные компоненты, и даже транспортная составляющая. Словом, действуют с удвоенной, а то и с утроенной энергией.

РИА «Новости»

Повторюсь: то, что сырки подорожают вместе со всеми остальными продуктами, совершенно точно, а уже в какой степени — говорить трудно.

Если спрос на них достаточно большой — а я думаю, это так, потому что это все-таки популярный в народе товар, особенно у детей, — то продавцы воспользуются возможностью, чтобы, сославшись на подорожание отдельных ингредиентов, повысить цены настолько, насколько это возможно.

РИА «Новости»

Правда, они не всегда чувствуют пределы. Не знаю, будут ли пользоваться спросом сырки за 120 рублей. Обеспечат ли они сбыт всего этого товара?

Хотя считается, что лучше продать меньше, но по более высокой цене, чем большое количество по низкой, потому что там норма прибыли получается больше. Но, наблюдая за нашими продавцами, можно сказать, что у них верхняя планка аппетитов находится высоко.

Поднять цену в любом случае

Если говорить отдельно о какао-бобах, опять же повторю: изготовители и продавцы могут сослаться на любой предлог, чтобы вздуть цены. Потому что бобы подорожали, но процентное соотношение к стоимости самого сырка мизерное.

РИА «Новости»

И это тот предлог, который трудно проконтролировать, но яркий и фантазийный. Вот, мол, это зарубежная продукция, она подорожала. Значит, мы должны тут вздуть цену, насколько возможно.

Это обычное поведение и производителя, и продавца. Они нацелены только на повышение цен. И если производители еще в какой-то умеренной степени, то торговля целиком и полностью использует любой предлог.

Да, дорожает все. Спору нет. И молоко, и ванилин, и какао-бобы, и технологический процесс — хотя бы в силу роста цен на энергоресурсы, — и транспорт. А те, кто ставит конечную цену на полки, используют это с удвоенной силой.

Прогнозы — дело неблагодарное

Когда люди пытаются оценивать и прогнозировать увеличение цен, они исходят из старой плановой модели экономики, что есть издержки производства, которые закладываются в стоимость и производственного процесса, и компонентов.

И вот получается готовый продукт, который можно скалькулировать и понять, сколько на него затрачено. Сверху накинуть прибыль 10-15% — получается цена.

Но в рыночной экономике, в которой доминируют крупные компании-продавцы и диктуют свою волю рынку, все происходит как раз наоборот: отталкиваются от рынка, оценивается, по какой цене рынок может купить продукт. Именно эта цена ставится на полку.

Главное, чтобы она была намного выше, чем расходы на производство, чтобы получить прибыль. Все идет от обратного.