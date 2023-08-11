Общество 11 августа 2023, 15:06 Подмосковная компания «Щелково Агрохим» установила сразу 2 рекорда по урожайности озимой пшеницы собственной селекции Пресс-служба «Щелково Агрохим»

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Достижения подмосковной компании «Щелково Агрохим» зафиксировали в Книге рекордов России 10 августа. Холдинг показал самую высокую урожайность и продуктивность озимой пшеницы сорта «ермоловка».

«Щелково Агрохим» продолжает развиваться в направлении селекции, представляя отечественным аграриям новые высокопродуктивные сорта и гибриды сельхозкультур. Сорт озимой пшеницы «ермоловка» снова оказался в центре внимания общественности и представителей Книги рекордов России на полях селекционно-семеноводческих центров компании в Орловской области.

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Гостями мероприятия стали зампредседателя правительства региона по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков, а также представители Минобрнауки, Национального союза селекционеров и семеноводов и других ведомств и организаций.

Как передает пресс-служба «Щелково Агрохим», в ООО «Дубовицкое» на производственных посевах был поставлен новый рекорд по самой высокой урожайности озимой пшеницы в России, который составил 103,7 центнера с гектара. Второй рекорд — на селекционных участках — установили в ООО НПО «Бетагран Семена», добившись максимальной продуктивности растений в условиях этого года. Компании удалось достичь цифры 122,6 центнера с гектара.

Пресс-служба «Щелково Агрохим»

Предыдущее достижение из Книги рекордов России тоже принадлежит компании «Щелково Агрохим». В 2022 году на полях ООО «Дубовицкое» урожайность данного сорта при фактической влажности зерна составила 87,3 центнера с гектара. Также сорт «ермоловка», выращенный по технологиям компании в ООО НПО «Бетагран Семена», показал максимальную продуктивность озимой пшеницы в России и составил 112 центнера с гектара с делянки при стандартной влажности 14%.

Новые рекорды компании «Щелково Агрохим» продемонстрировали преимущества российских технологий возделывания, семян, средств защиты растений, а также отечественной сельхозтехники.

«Ермоловка» — низкорослый сорт высокоинтенсивного типа, выращенный по технологии «Щелково Агрохим». «Ермоловка» устойчива к полеганию и осыпанию, высота растений достигает 75-90 сантиметров. Это первый высокотехнологичный сорт отечественной селекции, способный дать урожайность более 100 центнеров с гектара. Озимая пшеница «ермоловка» от «Щелково Агрохим» устойчива к желтой ржавчине, вирусным заболеваниям, мучнистой росе и септориозу на уровне стандарта.

Пресс-служба «Щелково Агрохим»

Гендиректор компании Салис Каракотов отметил, что в Книге рекордов России необходимо фиксировать сельскохозяйственные достижения, в том числе касающиеся уборки урожая. Отечественные технологии давно позволяют получать свыше 100 центнеров зерна с гектара в Центральном Черноземье. Новые достижения в сельском хозяйстве имеют большое значение в том числе для земледельцев Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и других областей.

«Ермоловка» обладает высочайшей потенциальной урожайностью и формирует качественное зерно. «Щелково Агрохим» предоставляет все свои передовые разработки для реализации такого мощного потенциала озимой пшеницы. Компания использует технологию управления урожаем, в которую входят лучшая защита от вредных объектов, полноценное минеральное питание и лучший уход за посевами.

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