Эксклюзив 13 февраля 2023, 11:34 Подлая охота нацистов. Михайлов — о покушении на командира «Ахмата» Политолог Михайлов: покушение на Алаудинова — подлая охота со стороны националистов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Покушение на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова говорит о том, что преступники начали охоту на лидеров российского патриотического движения. Причем они ведут себя подло, подсылают отравленные конверты. Злоумышленников очень быстро установят — в этом нет никаких сомнений, заявил «360» специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Меня потрясла новость о том, что на командира спецназа „Ахмат“ Героя России Апти Алаудинова, истинного патриота Чечни и Российской Федерации, мною глубоко уважаемого человека, была совершена попытка покушения. Причем такая подлая. В бою никто не может его победить, никто не может напасть», — заметил Михайлов.

Реклама

Он обратил внимание, что знает Алаудинова лично, они общаются с 2016 года и продолжают поддерживать связь. Михайлов пояснил, что ранее делал много расследований в отношении тех, кто пытался оклеветать Чеченскую Республику. Алаудинов, еще будучи исполняющим обязанности министра внутренних дел Чечни, наградил его дипломом за содействие.

«[После покушения] вывод один: началась охота за лидерами национального патриотического российского движения, российской партии патриотизма. Нужно как можно быстрее выяснить, кто мог попытаться отравить Алаудинова», — подчеркнул собеседник «360».

Такие люди нужны России

РИА «Новости»

Политолог напомнил, что Алаудинов, как и глава Чечни Рамзан Кадыров, открыто говорит о том, что будет преследовать нацистов по всему миру, поэтому попытки ударов со стороны злоумышленников ожидаемы.

Будет проведено тщательное расследование, причастных к покушению обязательно поймают. Желаю Алаудинову и его адъютантам крепкого здоровья. Главное — оставаться в строю, потому что такие люди нужны России. Евгений Михайлов политолог

Эксперт обратил внимание, что в свое время Алаудинов был самым молодым командиром РУБОП, вел работу по противодействию организованной преступности.

«Он прошел страшную мясорубку в борьбе с террористами, и его очень высоко ценит Рамзан Кадыров. Он неслучайно называет его братом. Именно такие люди из окружения главы Чечни смогли сделать республику самым безопасным регионом в стране», — добавил политолог.

Михайлов подчеркнул, что со стопроцентной уверенностью может говорить, что в этом была в том числе огромная заслуга Алаудинова.

О покушении на командира спецназа «Ахмат» ранее сообщил в Telegram Рамзан Кадыров. По данным главы Чечни, злоумышленники направили отравленное письмо 8 февраля. Сейчас Алаудинов и его адъютанты находятся в госпитале в Москве. Их здоровью ничего не угрожает.