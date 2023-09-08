Общество 08 сентября 2023, 17:42 Подкуп, вбросы бюллетеней и дискредитация ДЭГ. Названы самые ожидаемые фейки на выборах-2023 «Диалог Регионы»: число фейков в РФ выросло в 3 раза из-за проведения выборов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выборы различного уровня проходят в России с 8 по 10 сентября. АНО «Диалог Регионы» спрогнозировала трехкратный прирост количества фейков по теме Единого дня голосования (ЕДГ) по сравнению с показателями 2021 и 2022 годов. О том, какие фейки уже появились и каких еще стоит ожидать, — в материале «360».

Фейки могут создавать не только для очернения политиков, но и для подрыва легитимности всего избирательного процесса и дискредитации форм голосования.

Реклама

Исходя из оценки опыта прошлых выборов, самыми ожидаемыми на ЕДГ-2023 являются фейковые новости по следующим темам:

— нарушение выборного процесса. Речь идет о случаях, якобы связанных с дистанционным голосованием, покупкой голосов, вбросом бюллетеней. Также возможны недостоверные данные о «каруселях», задержании кандидатов и фейковых Telegram-каналах, лживые новости о минировании избирательных участков.

— Дискредитация дистанционного электронного голосования (ДЭГ), влияние на явку избирателей.

РИА «Новости»

Ожидается, что большая часть фейков будет связана с выборами в новых российских регионах. Еще до начала голосования — на протяжении всего августа — велись серьезные кампании по дискредитации выборов и созданию ложных образов. Членам избирательных комиссий и даже избирателям приходили угрозы.

Эксперты допустили, что больше всего фейков о голосовании появится в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. По крайней мере так было в прошлом году.

Какие фейки появились к ЕДГ-2023

Украинские Telegram-каналы продвигали тезис о том, что избирателей в новых регионах России будто бы заставляют голосовать под угрозой расстрела из автоматов. Также в Сети появилась лживая информация о якобы провокационной предвыборной кампании врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Сообщалось, что он обещал бороться с экстремизмом, гомосексуализмом, сатанизмом.

В Алтайском крае запустили слух о том, что на избирательных участках в России станут дежурить судебные приставы, которые будут взыскивать долги с пришедших на голосование людей.

Еще один фейк — якобы в Запорожской области отложили выборы на неопределенный срок. А в ЛНР в преддверии выборов появилась ложная информация о том, что партия «Единая Россия» собирает личные данные избирателей.

Специалисты АНО «Диалог Регионы» заметили, что в соцсетях параллельно с фейками о выборах распространяются слухи о готовящейся новой волне частичной мобилизации. Например, о том, что на избирательных участках Подмосковья можно будет увидеть представителей военных комиссариатов. Якобы они станут агитировать россиян пойти на контрактную службу в армию и будут выдавать повестки для уточнения данных. Число подобных вбросов увеличились в преддверии не только выборов, но и годовщины начала частичной мобилизации.

Pxhere

Как было в прошлом году

РИА «Новости»

Аналитики «Лапша Медиа» (проект АНО «Диалог Регионы») зафиксировали в 2022 году порядка 47 тысяч ссылок с фейками в социальных медиа и СМИ. Всего лживые новости тогда набрали около миллиона просмотров.

Фейки о работе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах-2022 оказались одними из самых популярных (25%). Второе место по охватам заняла категория «нарушения выборного процесса» (23%). Речь шла о создании во время выборов препятствий наблюдателям, избирателям, журналистам, досрочном прекращении работы участковых избирательных комиссий (УИК) или, наоборот, открытии участков раньше времени.

Для чего создаются электоральные фейки

РИА «Новости»

Фейки запускают, чтобы дестабилизировать политическую и общественную обстановку в стране, делегитимизировать ее выборную систему.

Задачи фейков во время выборов состоят в том, чтобы снизить явку, подорвать доверие к выборам, очернить оппонентов, дискредитировать новые формы голосования. Другие возможные цели — убеждение людей в отсутствии конкуренции, увеличение социальной напряженности, подрыв легитимности институтов власти и дискредитация государства на международной арене.

Для того чтобы запустить информацию о якобы допущенных нарушениях, популярные сюжеты берут и монтируют по-своему, изменяют фотографии. После этого материал выкладывают в соцсети. Злоумышленники используют старые фото и видео, снятые в другом месте и в другое время. Кроме того, создатели фейков некорректно интерпретируют статистические данные и используют сомнительные электоральные теории, которые якобы подтверждают массовость фальсификаций.

Отличить фейк, вооружившись этими знаниями, не так сложно, главное — включать здравый смысл. И, конечно, доверять проверенным источникам, в первую очередь официальным.